Lewandowski, decisivo

Robert Lewandowski reinó ayer en Vitoria con tres goles en el primer tiempo que confirmaron el liderato del Barcelona, que se impuso al Deportivo Alavés por 0-3. El camino se le allanó muy rápido a los azulgranas, que se adelantaron a los 7 minutos y en el 32 ya habían logrado los tres tantos. Con estos tres goles, el delantero polaco ya suma 10 en 9 partidos, con lo que supera el inicio de Liga que protagonizó en la temporada 2022-23 y se distancia como ‘pichichi’ de la competición.

El Barça hizo desaparecer los fantasmas de la derrota en El Sadar ante Osasuna con un partido muy serio. Superó con solvencia a un Alavés que no se rindió, al que le fueron anulados dos goles por fuera de juego y un poste evitó otro, pero que tuvo al meta Antonio Sivera como su mejor jugador, ya que evitó una diferencia mayor.El partido tuvo ritmo desde los primeros minutos. Un asistente anuló un gol del Barça a los 4 minutos por fuera de juego y seguidamente Hansi Flick tuvo que sustituir a Ferran Torres por Eric García, tras una lesión muscular del delantero azulgrana. Solo tres minutos después se adelantó el Barça con un remate de cabeza de Lewandowski (0-1) tras un gran lanzamiento de falta de Raphinha.El Alavés tuvo que contener el juego directo de un Barcelona que insistía en la banda de Lamine Yamal y buscando la espalda de la defensa local. Algunas dudas de Iñaki Peña en las incursiones de los locales animaron a los de Luis García Plaza, que, sin embargo, no llegaban a tirar a puerta.En una de esas llegadas el Barça recuperó el balón y los albiazules no lograron detener el contragolpe comandado por Raphinha, que cedió el esférico para que Lewandowski lo empujará hasta el fondo de la red (0-2).Los locales no cambiaron su táctica y mantuvieron la defensa adelantada, lo que provocaba que los azulgranas no dejaran de tirar desmarques de ruptura.

El Barça pudo ampliar la renta antes de la primera media hora, pero apareció Sivera para desbaratar una doble ocasión. Sin embargo, el delantero polaco seguía siendo una pesadilla para la zaga local. Recibió dentro del área y a los 32 minutos sentenció el partido con su tercer gol (0-3).

El Alavés lo intentó. Lanzó hasta cinco saques de esquina en la primera mitad y en el minuto 45 logró batir a Iñaki Peña, pero el gol fue anulado a instancias del VAR por un fuera de juego anterior. Stoichkov también pudo marcar antes del descanso, pero su regate al portero del Barça se le fue muy largo. Fue una primera mitad con mucha dinamita, incluso Pedri pudo anotar el cuarto, solo en el segundo palo en un saque de esquina.Tras el paso por vestuarios, Luis García Plaza reconvirtió su defensa y en el primer saque de esquina que tuvo, Toni Martínez estrelló el balón en un poste de Iñaki Peña. El Alavés lo intentó y el Barça insistió en bajar las revoluciones al partido con más control y menos juego directo, pero las ocasiones llegaron. Sivera volvió a aparecer para evitar el cuarto de Lewandowski y Ansu Fati remató al poste. Pero no hubo más goles.

“En muchas cosas que faltaban ahora hemos mejorado”

Robert Lewandowski vaticinó que el Barça volverá “más fuerte después del parón” y del cambio que ha experimentado el equipo dijo que “hay muchas cosas que influyen. En general, ya en la pretemporada trabajamos muy bien y tenemos muy buen grupo. Con estos jugadores podemos jugar mejor y, en general, en muchas cosas que faltaban ahora hemos mejorado”.Hansi Flick, por su parte, se mostró satisfecho tras la victoria y elogió a Robert Lewandowski, del que dijo que demostró que “es el mejor en el área”, aunque se mostró consciente de que en el fútbol todo puede “cambiar muy rápido”. “Es muy bueno irnos al parón con una victoria, era nuestro objetivo. Marcamos tres goles y no nos marcaron”, señaló en rueda de prensa.