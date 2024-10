Marc se instala en el podio

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El italiano Francesco ‘Pecco’ Bagnaia (Ducati Desmosedici GP24) sumó la octava victoria de la temporada al imponerse en el Gran Premio de Japón de MotoGP disputado en el circuito de Motegi, por delante de Jorge Martín (Ducati Desmosdici GP24) y Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP23), que volvió al podio tras acabar también tercero el sábado en la carrera Sprint.

Bagnaia, que dominó la carrera desde la primera hasta la última vuelta y logró el cuarto ‘doblete’ de la temporada (ganar la carrera ‘sprint’ y el gran premio), recortó once puntos la distancia en el campeonato respecto a Martín, que suma 392 puntos, por los 382 del italiano. Enea Bastianini es tercero con 313 puntos, dos más que Marc Márquez, cuarto con 311.Pedro Acosta (Gas Gas RC 16), autor de la ‘pole position’, no se dejó sorprender en esta ocasión en la salida, aunque en la primera curva se le coló por el interior ‘Pecco’ Bagnaia, con Marc Márquez y Jorge Martín, que protagonizaron una gran salida, en la sexta y séptima posición. Ambos, Márquez y Martín, adelantaron por el exterior e interior, respectivamente, a Maverick Viñales (Aprilia RS-GP), quien llegó a tocar con la rueda delantera de su moto el hombro de Marc.Antes de completar la primera vuelta Jorge Martín superó tanto a Marc Márquez como a Enea Bastianini (Ducati Desmosedici GP24), que iban por delante de él, para colocarse cuarto, sólo superado por Bagnaia, Acosta y el surafricano Brad Binder.En esa primera vuelta acabaron por los suelos Joan Mir (Honda RC 213 V) y Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP23), que embistió al primero y su moto se quedó enganchada en el colín de la moto de Mir.En pista, ya en la segunda vuelta Bagnaia intentó escaparse en solitario, pero Acosta se pegó a su rebufo para evitar que lo consiguiese y ambos abrieron un hueco de medio segundo respecto a Brad Binder y Jorge Martín, con Marc Márquez quinto tras doblegar a Bastianini.Pero una vez más la fortuna le resultó esquiva a Pedro Acosta, que se fue por los suelos en la curva catorce al perder la adherencia el tren delantero de su moto y aunque perdió vuelta intentó continuar en carrera, pero acabó entrando en talleres a diez vueltas del final.Casi como si hubiese sido un aviso, Jorge Martín se percató de la caída de Acosta para superar a Brad Binder e iniciar la caza y captura de su rival por el título mundial, ‘Pecco’ Bagnaia, que por entonces contaba con casi 1,5 segundos de ventaja a falta de 21 de las 24 vueltas.Igual que Jorge Martín, Marc Márquez tardó muy poco en superar a Brad Binder para ponerse tercero e intentar mantener el ritmo del dúo de cabeza. En dos vueltas Jorge Martín se acercó hasta 1,1 segundos de Bagnaia, con Marc Márquez a 1,7 segundos del italiano, por delante de Brad Binder y Enea Bastianini.En la novena vuelta las diferencias entre Bagnaia y Martín se habían visto reducidas hasta poco más de seis décimas de segundo y Dirección de Carrera decidía mostrar bandera blanca, que significaba que los pilotos podían entrar a cambiar de moto en el supuesto de que comenzase a llover.Tras el dúo de cabeza Marc Márquez se consolidó en la tercera posición, en solitario –aunque con Enea Bastianini intentando darle caza–, mientras en la calle de talleres todos los equipos calentaban la segunda moto de los pilotos, con configuración de agua, para el supuesto de que lloviera, algo que hasta ese momento no se había producido.Maverick Viñales fue la siguiente víctima al irse por los suelos en la entrada del primer túnel del trazado cuando le superaba su propio compañero de equipo, Aleix Espargaró.Bagnaia supo mantener las distancias con Martín, controlando en todo momento la situación de carrera. Un error de Marc Márquez, que se fue largo en una curva durante la decimocuarta vuelta, permitió a Bastianini acercarse unas décimas a su oponente, aunque el de Cervera se defendió de la mejor manera posible y mantuvo las distancias para asegurar el tercer peldaño del podio.No hubo más sorpresas en lo que quedaba de una carrera que ganó con autoridad ‘Pecco’ Bagnaia, por delante de Jorge Martín y Marc Márquez, con Enea Bastianini cuarto, por delante de Franco Morbidelli.

Marc Márquez se confiesa “contento” con el resultado

“Ha sido una carrera súper aburrida, sin adelantamientos, de sólo mantenerte ahí, imprimiendo tu ritmo. Es verdad que, en este circuito, cuando estás cerca de alguien, el rebufo en la frenada hace que todo sea más difícil, pero estoy contento. Con el neumático medio trasero quizá no me sentía tan cómodo como con el blando, pero era la mejor opción para optar al podio. La goma blanda era una elección arriesgada. Ha sido un fin de semana difícil, pero, al menos, estamos otra vez en el podio”, explicó tras la carrera Marc Márquez, que no había pasado una buena noche con molestias en el estómago.“Cuadrando todo y siendo perfectos podemos estar con ellos, los de delante, pero no tenemos la capacidad de recuperarles tiempo, cuando se nos escapan. Intentándolo me he ido largo en la curva 1 y ahí ya me he dedicado a gestionar a Enea Bastianini, que me da mucho miedo en las últimas vueltas”, añadió.Por su parte, Àlex Márquez, que quedó fuera de la carrera antes de finalizar la primera vuelta, explicó que “he cometido un error en la curva 11 que me ha sacado de la trazada y al intentar recuperar mi posición he tenido un encontronazo con [Joan] Mir que ha provocado la caída. Nuestras motos se han enredado y le he pedido disculpas por lo sucedido. Ahora tenemos que recuperarnos de cara a Australia”, valoró el doble campeón del Mundo.

El colombiano David Alonso ya es campeón del mundo en Moto3

El piloto colombiano David Alonso (CFMoto) se proclamó ayer nuevo campeón del mundo de la categoría de Moto3 después de ganar la carrera del Gran Premio de Japón, por delante del neerlandés Collin Veijer (Husqvarna) y del español Adrián Fernández (Honda), mientras que el también español Manu González (Kalex) se impuso en Moto2 en una cita marcada por la lluvia y por la elección de neumáticos. Al frente de la general de Moto2 está Ai Ogura, con 228 puntos, con Sergio García segundo (168).David Alonso (CFMoto) es el primer campeón del mundo colombiano, aunque en su página web explica que nació en Madrid “pero tengo la doble nacionalidad (española-colombiana)”, por la nacionalidad de su madre, Marcela.