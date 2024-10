Gerard Encuentra, entrenador del Hiopos Lleida: 'No hemos bajado los brazos'

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El técnico del Hiopos Lleida, Gerard Encuentra, lamentó haber cometido “muchísimos errores” en el partido, y aseguró que “es una lástima porque hemos estado en el partido, pero no hemos sido el Hiopos Lleida que queremos ser”. En ese sentido añadió que “me da rabia porque en los últimos cinco minutos, yendo a la épica, nos hemos puesto en el partido otra vez y te quedas con el mal sabor de haberlo podido hacer antes”.

Eso sí, Encuentra miró también el lado positivo del partido: “Me quedo con que el equipo cuando peor parecía estar ha vuelto a dar la cara. El equipo no ha bajado los brazos contra el todopoderoso Barça”, alabó.

El entrenador leridano tuvo claro dónde estuvo la clave de la derrota: “Hemos cometido muchos fallos, tiros liberados que no hemos anotado, errores no forzados y, por encima de todo, nos ha faltado energía, que es lo que me enfada, porque es lo que podemos controlar nosotros”, indicó. Además, dejó claro que “somos de Lleida y la gente de Lleida quiere a gladiadores que se mueran por cada balón”.En cuanto a la afición que llenó el pabellón leridano, Encuentra agradeció que “el Barris ha estado espectacular, lleno hasta la bandera. Íbamos doce puntos abajo y seguían animando. Son el gran valor de todo esto, y por eso me voy enfadado, porque queríamos dedicarles una victoria a esta gente que no deja de apoyarnos y hace esfuerzos muy grandes para seguirnos”.

Más allá de sus declaraciones, el técnico también quiso mostrar su agradecimiento con la afición que llenó el Barris asistiendo a la rueda de prensa con una camiseta del grupo de aficionados del conjunto leridano Nucli Bordeus.

El tiro exterior lastró las posibilidades de ganar

Hasta el último minuto del partido el balance desde la línea de tres del equipo mostraba un escalofriante 3 de 31, sin llegar tan siquiera al diez por ciento de acierto, y eso ante un todopoderoso Barça se paga.

El palco también presentó un lleno total

El palco oficial del Barris Nord, que 19 años después volvía a estar operativo (en la LEB estaba a pie de pista), también presentó un lleno absoluto. Asistieron el alcalde, Fèlix Larrosa; el presidente de la Diputación, Joan Talarn; y el nuevo conseller de Deportes de la Generalitat, Berni Álvarez, que jugó el anterior debut del Lleida hace 23 años.

«Ha sido un partido muy duro. Ha sido muy bonito e increíble ver a la gente dos horas antes animando» «Ha sido un ambiente fantástico, da gusto jugar hasta de visitante, será de los mejores de la competición»