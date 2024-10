La permanencia como objetivo

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El CF Tremp regresa a Segunda Catalana tras proclamarse brillante campeón de uno de los grupos de Tercera. Lo hace, además, con la lección aprendida y dispuesto a no repetir los errores de hace dos cursos, ya que tras subir a Segunda bajó esa misma temporada. Para lograr la permanencia en la categoría ha confeccionado una plantilla en la que continúa el sólido bloque del pasado año, con la incorporación de jugadores de la zona que estaban en otros equipos de la provincia y algunos juveniles procedente de la Escola de Futbol.

El equipo cuenta, además, con la peculiaridad de que no hay un solo entrenador principal, sino que se reparten las tareas cuatro técnicos: Jordi Bacardit, Lluís Urrea, Robert Granados y Xavier Farré. “Lo hemos hecho así para poder repartirnos mejor el trabajo en los entrenamientos, tanto en el plano individual como en el colectivo”, explica Jordi Bacardit, que tiene claro que el objetivo es “consolidarnos en la categoría esta temporada para poder mirar otros objetivos en el futuro. Hemos aprendido de los errores que cometimos hace dos años”. En cuanto a la propuesta futbolística, Bacardit dice que “pretendemos ser un equipo muy intenso y no nos importa tanto si no tenemos el balón”.