Barcelona abre la puerta a organizar los Juegos de verano a partir de 2036

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El concejal de Deportes del ayuntamiento de Barcelona, David Escudé, descartó ayer que la capital catalana albergue la Final a Cuatro de la Euroliga de baloncesto en 2025, pero remarcó su intención de acoger la final del Mundial de fútbol 2030 y abrió la puerta a organizar los Juegos Olímpicos a partir de 2036. “La llama olímpica siempre está encendida. Una parte intangible de los Juegos Olímpicos es el sentimiento de orgullo en la ciudad. Nosotros siempre estamos abiertos, ya sea en 2036, 2040 o 2044”, aseguró desde la sede de Fomento del Trabajo en Barcelona.

En el marco del ciclo de conferencias ‘Hacer Metrópoli, Barcelona 2030’, el concejal participó en un diálogo con el presidente de la Unión de Federaciones Deportivas de Cataluña (UFEC), Gerard Esteva, quien también se posicionó a favor de una hipotética candidatura. “Nos encantaría que, en el año 36, Barcelona optara a ser candidata olímpica otra vez, y para ello trabajaremos”, aseguró.Por otra parte, Escudé confirmó que la capital catalana no ha retirado la candidatura para acoger la Final a Cuatro de la Euroliga de 2025, cuya sede aún se desconoce, pero subrayó que “no sería lógico” organizarla con escasos meses de margen, y admitió que no cierran la puerta a la competición “en un futuro”, aunque “sin entrar en subastas”.Asimismo, el concejal repitió que Barcelona intentará albergar la final del Mundial de fútbol de 2030, por la que también oposita el Santiago Bernabéu, y en relación a las obras del Spotify Camp Nou respondió que no siente que el Barça “haya puesto prisas” al ayuntamiento.