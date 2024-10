“Me da pena, hubiese jugado hasta los 90 años”

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

Andrés Iniesta reconoció ayer que le da “pena” anunciar su retirada como futbolista profesional a los 40 años, porque “hubiese jugado hasta los 90 años”, dijo el ya excentrocampista en una rueda de prensa en Barcelona. Acompañado de sus seres queridos, amigos y excompañeros, el de Fuentealbilla destacó “el orgullo” y el no rendirse “nunca ante cualquier situación”, que es lo que le hace sentirse “feliz” ahora que anuncia su final. El exfutbolista del Barça y de la Selección cierra sus 22 años de carrera, en los que consiguió 38 títulos, entre los que destacan un Mundial, dos Eurocopas y cuatro Champions.

Iniesta se dio cuenta de que lo dejaría cuando empezó a “valorar otras cosas”, expresó sobre su futuro inmediato ligado a los banquillos. “Necesito aprender, necesito equivocarme, necesito formarme en el proyecto de los clubes que tenemos, en las academias, que para mí es un legado importantísimo que me encantaría seguir manteniendo. Y, sobre todo, desde ya estoy empezando con el curso de entrenador y quiero formarme en esta siguiente etapa”, afirmó.Aunque todavía no se ve entrenando al FC Barcelona. “Aún no he ido ni a la primera clase, imagínate, de aquí hasta que lo tenga...”, bromeó, antes de desear que Hansi Flick esté “muchísimos años” al frente del banquillo blaugrana, porque indicaría “que las cosas funcionan muy bien”. “Me gustaría volver al Barça en algún momento, porque creo que la gente o las personas que hemos tenido tanta influencia o tantos años en este club, de una manera u otra, tienen que estar. En el momento que sienta que puedo hacer lo que hice como jugador en otra función, si se dan las circunstancias, estaría encantado”, reconoció. Iniesta recordó la etapa dorada en el Barça, del 2008 al 2012, cuando levantó sus dos últimas Champions, un periodo de éxito que “se antoja difícil que se vuelva a repetir en cuanto a títulos, porque fue una salvajada”. Tampoco se olvidó del Mundial conquistado por la selección española en 2010, gracias a su gol en la final. “No hay palabras para describir ese momento. Fue como celestial, es algo más que lo físico”.

Guardiola recordó los ánimos que le dio el manchego en su difícil inicio

“Era mi primera temporada en el Barcelona y habíamos sacado un punto de seis en la Liga. Era tarde y yo todavía estaba en mi despacho. Entró Andrés y me dijo: ‘Vamos bien, Pep”, recordó Guardiola. “Esas palabras fueron un chute de energía muy grande. Siempre se lo agradeceré. Lo sentía. A mí, a Tito (Vilanova), a Aureli (Altimira), a todos los que estábamos ahí nos ayudó mucho”, completó el técnico del Manchester City. Los entrenadores que tuvo a lo largo de su carrera como Vicente del Bosque o Louis Van Gaal, a quien Iniesta agradeció que le hiciera debutar en el primer equipo, le dedicaron palabras de cariño.

Messi: “La pelota te va a extrañar y todos nosotros también”

Fueron innumerables las muestras de reconocimiento hacia Iniesta. Para Leo Messi, fue “uno de los compañeros con más magia y de los que más disfruté jugando juntos. Andrés Iniesta, la pelota te va a extrañar y todos nosotros también. Te deseo lo mejor siempre, un fenómeno”, escribió el genio de Rosario con quien compartió podio en el Balón de Oro 2010 en la histórica fotografía que encumbró a los talentos de La Masia junto a Xavi Hernández. Este dijo: “¡El talento más grande que ha dado el fútbol español! Gracias por todo lo que has dado al fútbol, amigo. Te quiero mucho”.