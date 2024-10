OK Liga a precios populares

Publicado por Xavier Pujol Verificado por Creado: Actualizado:

Por primera vez en la historia, Lleida contará con dos equipos en la OK Liga masculina de hockey sobre patines (en la femenina ya hubo dos representantes hace un par de campañas, Vila-sana y Alpicat). Para esta nueva aventura, tanto Pons Lleida como Lleida.net Alpicat han presentado sendas campañas de abonados con precios populares con el objetivo de aglutinar el mayor número de socios posible.

El club listado, que afronta su decimotercera temporada consecutiva en la máxima categoría estatal, ha lanzado la campaña bajo el eslogan ‘Màxima il·lusió’ fijando el precio del abono a 70 euros (10 euros más que el año pasado), que incluye todos los partidos de la OK Liga, incluido un hipotético play off, y la competición europea, que la entidad volverá a disputar gracias a una invitación. Además, el Llista mantiene un carnet especial de socio para aquellos que quieran apoyar un poco más al club a 120 euros, mientras que los jubilados pagarán 50. El reto de la entidad que preside Enric Duch es superar los 550 abonados que tuvo la pasada campaña. “Estamos un año más en la máxima categoría y también en Europa. Es una temporada que, como dice nuestro eslogan, está basada en esta ilusión y confiamos en alcanzar los 600 abonados”, comentó el presidente listado, que añadió: “Hemos confeccionado una plantilla de las más competitivas de los últimos años y el equipo está con ganas de afrontar todos los retos que tenemos por delante”. Sobre el aumento de diez euros del abono general respecto al año pasado, Duch recordó que “hacía muchos años que las cuotas se mantenían”.Por su parte, el HC Alpicat ha lanzado la campaña de su estreno en la máxima categoría masculina con el lema ‘Gaudeix de l’OK Lliga’ y con precios también populares. El carnet de adulto costará 60 euros, 50 el de jubilado, 45 el joven, 30 el infantil y 110 el familiar, que incluye dos adultos y un menor, mientras que el abono de socio protector asciende a 150 euros. Será la primera vez que el club del Segrià hará pagar a sus seguidores por ver los partidos de su primer equipo, algo que, a juicio de su presidenta, Meri Mata, “supone toda una incógnita”. “Veremos cómo responde el aficionado porque no está acostumbrado a pagar por ver hockey, pero confiamos en que el pabellón esté lleno en cada partido y podamos tener 500 socios, sería fantástico”, comentó. Mata incidió en que el reto que tienen desde el club “es hacer entender al aficionado que va a ver un espectáculo como otro cualquiera y que tiene que pagar por él. De momento la respuesta está siendo buena”, añadió.

Sergi Duch, baja para el estreno ante el Vic

Sergi Duch es baja segura para el estreno del Pons Lleida el próximo domingo (Lleida TV/16.15) en la pista del Vic, un recién ascendido, debido a una lesión que sufre en una rodilla. El canterano, que ya no jugó el último amistoso del pasado sábado en Calafell, se sometió el este lunes a una resonancia magnética y en los próximos días se conocerán los resultados. La primera exploración apunta a que podría tener afectado el menisco o algún ligamento lateral, lo que le podría obligar, en el peor de los casos, a pasar por el quirófano. Por su parte, Nico Ojeda, que tampoco jugó ante el Calafell por unas molestias en un dedo, no debería tener problemas para jugar, al igual que Darío Giménez, ausente por una gripe.

El Alpicat-Reus, en domingo por Lleida TV

El Lleida.net Alpicat jugará sus partidos como local en el pabellón Antoni Roure los sábados a las 20.00 horas, el primero de ellos dentro de tres días frente al Caldes. No obstante, el siguiente duelo casero, que será frente al Reus Deportiu, se ha pasado al domingo día 20 porque será ofrecido en directo por Lleida TV. Los dos equipos leridanos afrontarán tres partidos en poco más de una semana, ya que el miércoles 16 hay jornada intersemanal. El Llista recibirá al Liceo y el Alpicat visitará la pista del Vilafranca.