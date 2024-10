Duch, con una fisura, estará al menos un mes de baja

Publicado por Xavier Pujol Verificado por Creado: Actualizado:

Sergi Duch, jugador del Pons Lleida de OK Liga, estará como mínimo un mes alejado de las pistas después de que la resonancia magnética a la que se sometió el pasado lunes haya confirmado que sufre una fisura en el menisco de la rodilla derecha. El canterano notó un pinchazo en la zona durante un entrenamiento la semana pasada y por precaución ya no jugó el último amistoso en la pista del Calafell.

Ahora los servicios médicos del club valorarán las imágenes de la resonancia para conocer el alcance real de la lesión y también se ha buscado una segunda opinión, por lo que el próximo lunes Duch se desplazará a Barcelona para visitar la consulta del doctor Ramon Cugat, traumatólogo que ha operado a muchas de las estrellas del FC Barcelona de fútbol, entre otros, y que dará su opinión de si deberá pasar o no por el quirófano. Si se opta por no operar, el periodo de baja sería como mínimo de 4 a 5 semanas, mientras que si pasa por el quirófano el tiempo de recuperación estará en función de la técnica que se utilice. Si se opta por una meniscectomía parcial el tiempo de baja estaría en torno a las cuatro semanas, mientras que si se decanta por una sutura meniscal el periodo de recuperación podría ser superior a tres meses.El técnico Edu Amat calificó la lesión de Duch “de muy mala noticia”, y más cuando este domingo arranca la temporada oficial. “Tenemos los resultados de la resonancia y nos han confirmado que tiene una fisura. Ahora falta ver con las imágenes la dimensión de la fisura y cuáles son las siguientes acciones a seguir. Aún no sabemos si se tendrá que operar o no, pero las cuatro semanas de baja no nos las quita nadie”, lamentó.Amat tampoco quiso valorar ahora si intentarán cubrir la baja o no. “Ahora mismo no hemos puesto esta posibilidad sobre la mesa. Primero tenemos que saber el diagnóstico real de lo que tiene y cuando lo tengamos claro, ya miraremos qué soluciones podemos tener, de momento sería especular”, dijo.