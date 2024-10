El Alfés retira al equipo por falta de jugadores y dinero

El CE Alfés, que en 2029 será centenario y que en las últimas tres campañas ha jugado en Cuarta Catalana, ha decidido retirar el equipo “por falta de garantías” para terminar la temporada. El presidente del club, Pau Pifarré, explicó en declaraciones a SEGRE que la decisión se ha tomado por varios motivos, entre ellos las dificultades para encontrar jugadores por el hándicap de disponer todavía de un campo de tierra, lo que hace que prefieran irse a otro equipo, y la falta de recursos económicos que permitan mejorar la instalación. “En las arcas municipales no hay dinero para poder acometer la colocación de césped artificial y, además, yo también estoy un poco cansado de hacer de presidente, entrenador, delegado y lo que haga falta”, señaló Pifarré.

El equipo ya se había encontrado en una situación similar en 2016 cuando se retiró también de Cuarta Catalana por la incertidumbre de que el proyecto pudiera salir adelante. Fue Pau Pifarré con un grupo de jóvenes quien recuperó el equipo en la temporada 2021/2022. “Después de la Covid reactivamos el equipo con jugadores del pueblo, pero también con varios de fuera”. Sin embargo, Pifarré explica que al final de la pasada temporada, y después de los malos resultados obtenidos, la directiva decidió que hacía falta parar el proyecto y ya no se inscribieron en la Copa Lleida. Además, facilitaron la salida de los jugadores del equipo que tenían ganas de seguir jugando en las divisiones amateurs.“La gente del pueblo se ha implicado para que no tuviéramos que retirar al equipo, pero era insuficiente. No queríamos poner unas cuotas de abonados muy altas ni tampoco poner dinero de nuestro bolsillo. El presupuesto solo era de unos 5.000 euros, que no es una cantidad desorbitada. Hubiéramos podido empezar la temporada, pero habríamos llegado hasta mitad del campeonato y por eso era mejor retirarse”, justificó Pifarré. Pese a este impasse, el club no desaparece y el presidente espera que pueda recuperarse el fútbol en la población antes de que llegue el año del centenario. “Estoy convencido de que más pronto que tarde volveremos, pero esta vez no queríamos dar un paso en falso y salir escaldados”, concluyó Pifarré.