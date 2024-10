La fuerza del Barris Nord

Publicado por Xavier Pujol Verificado por Creado: Actualizado:

Pierre Oriola, el jugador más laureado de largo del Hiopos Lleida, sabe que los éxitos nunca vienen sin esfuerzo, algo que está en su propio ADN y también en la idea que quiere implantar Gerard Encuentra en su primera aventura en la Liga ACB. Tras las dos primeras jornadas, saldadas con derrota pero con buenas sensaciones, el pívot de Tàrrega es autocrítico, a la vez que se muestra esperanzado por enderezar el rumbo, siempre con el trabajo y el esfuerzo como bandera. “Nos fuimos contentos, no satisfechos, porque el esfuerzo de los cuatro o cinco últimos minutos contra el Barça no sirvió de mucho, al menos no para ganar. Nos tenemos que quedar con que el equipo reaccionó en los últimos minutos y jugó a un ritmo muy alto desde el trabajo, y esta es la línea que tenemos que seguir”, comentó el pívot tarraguense, que añadió: “Tenemos claro que la mayoría de equipos tienen mucha más calidad que nosotros, pero nuestras armas tienen que ser el trabajo y el esfuerzo, debemos dejárnoslo todo en la pista. Aquí es donde creo que tenemos las posibilidades de ganar los partidos”, aseveró.

Oriola recordó que todo proceso necesita tiempo y paciencia, y más con una plantilla que es prácticamente nueva. “Solo siguen dos jugadores del año pasado, con la filosofía del mismo entrenador, pero evidentemente acoplar todo esto y que todo el mundo entienda lo que quiere Gerard no es fácil. Lo que no podemos perder es la identidad que quiere el entrenador. Él quiere que seamos un equipo alegre, que corra, que no tenga miedo a lanzar cuando estemos abiertos y, sobre todo, que se deje la piel en defensa”, afirmó.A este respecto puntualizó: “tenemos que jugar con nuestras armas, sabiendo que en la mayoría de cosas los rivales son mejores que nosotros, no nos engañaremos, pero tendremos opciones seguro si hacemos lo que dice Gerard y si seguimos su plan de partido, como el otro día, que lo seguimos durante muchos momentos, pero cuando dejamos de hacerlo fue cuando el Barça se fue de 19 puntos”.También se refirió al efecto Barris Nord. “No lo había vivido todavía porque cuando estuve en mi primera etapa era un ambiente caliente, pero no como ahora. El otro día es muy fácil jugar en un pabellón como el nuestro, donde la afición responde los 40 minutos y que es capaz de abarrotar el Barris Nord. Eso lo tenemos que aprovechar como un plus. La verdad es que se nos escaparán pocos partidos en el Barris Nord con esta afición que empuja tanto, que está detrás de ti, pero también es nuestro trabajo que esta gente se sume. Lo que no puede ser es que bajemos los brazos con el pabellón lleno, esto no lo podemos hacer, tenemos que trabajar hasta el final pase lo que pase. Lleida ha respondido de una manera brutal a la ACB y este es el objetivo que debemos tener, que la gente se siga sumando y el Barris esté siempre lleno venga el rival que venga”, aseveró.

Ve a Unicaja, próximo rival, como equipo más en forma

Después de Zaragoza y Barça, el Hiopos Lleida culminará este exigente arranque de Liga visitando el sábado la pista del Unicaja de Málaga, a juicio de Pierre Oriola, “un equipo de máximo nivel, diría que el más en forma ahora mismo de la Liga ACB y de Europa”, señaló. Y es que los malagueños han conquistado dos títulos en apenas tres semanas, la Copa Intercontinental FIBA y, sobre todo, la Supercopa batiendo en la final al Real Madrid. El equipo que dirige Ibon Navarro vapuleó ayer al King Szczecin en la segunda jornada de la Liga de Campeones por 83-60. Por otra parte, el Girona perderá durante más de un mes a Juani Marcos y Sergi Martínez. El argentino estará ocho semanas de baja y el de Rubí cinco, ambos por lesiones musculares.

Colocarán paneles fotovoltaicos en el Barris por 86.000 €

La Paeria ha adjudicado el contrato de suministro de la instalación fotovoltaica para el autoconsumo sobre la cubierta del pabellón Barris Nord, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiados por la Unión Europea con los fondos Next Generation EU, a la empresa Solenver Soluciones Energéticas, SL, por un importe total que asciende a 85.849,50 euros. Se colocarán un total de 208 paneles fotovoltaicos para el autoconsumo compartido entre el pabellón y una red de comercios de la ciudad en un radio de 2.000 metros.