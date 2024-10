Orden de arresto para Slaughter y el Madrid podría perder dos títulos

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

La Justicia ha emitido una orden de detención contra Marcus Slaughter, ex jugador del Real Madrid, por el caso de falsificación de pasaportes en el que se vio implicado el exjugador del conjunto blanco en 2015, tal y como ha informado RAC1. Según explica también la emisora, en caso de condena, el equipo madridista podría perder la Liga y la Copa que ganó aquella temporada.

La emisora también añade que el juez instructor del caso ha pedido un año y cuatro meses de prisión, además de una multa económica. La orden de detención viene dada porque la justicia no encuentra a Slaughter, y el Barça, personado como acusación particular, demandó la orden de detención europea.Slaughter jugó con un pasaporte ecuatoguineano, considerado comunitario por el ‘Acuerdo Cotonou’, por lo que no ocupaba plaza de extracomunitario. El problema es que tenía el mismo número que otro de los jugadores implicados, Andy Panko, exFuenlabrada, además de más coincidencias como su representante o el consulado en el que consiguieron el documento.