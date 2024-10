pons lleida la plantilla

Publicado por Xavier Pujol Verificado por Creado: Actualizado:

La plantilla del Pons Lleida afronta la temporada con mucha ilusión y con tres caras nuevas, Darío Giménez, Antonio 'Chino' Miguélez y Fran 'Tombita' Torres. - AMADO FORROLLA

El Pons Lleida arranca mañana en la pista de un histórico como el Vic, que vuelve a la máxima categoría tres años después, su decimotercera temporada consecutiva en la OK Liga (lleva 21 en este Siglo XXI), y lo hará con la ambición como bandera. Después del obligado cambio de ciclo del año pasado tras la retirada de Albert Folguera y la apuesta por Edu Amat para liderar el nuevo proyecto desde el banquillo, el club listado afronta una campaña 2024-2025 que debe ser la de la confirmación para volver a estar arriba luchando por los retos más ilusionantes.

El propio técnico listado reconoce sin tapujos que los objetivos de esta temporada son jugar la Copa del Rey y el play off por el título. “Esa es la meta que nos tenemos que marcar. Creo que tenemos que mirar hacia arriba y con la competitividad que tiene esta OK Liga todo el que no piense en estar en la Copa o en el play off se está condenando a no estar al nivel del resto, por eso nuestra mirada está puesta ahí. Pero cuando hablo de ambición me refiero a que no nos tenemos que conformar solo con entrar en la Copa o jugar el play off, sino que debemos luchar por estar en la mejor posición posible”, señaló.En este sentido, aseguró que “tenemos un equipo que es ambicioso y lo tenemos que ser. Hicimos un cambio de ciclo el año pasado y teníamos muy claro cuál era el objetivo entonces y tenemos claro en qué punto estamos ahora. Tenemos un equipo para ser ambiciosos y mirar hacia arriba, pero con los pies en el suelo y teniendo claro que tenemos un inicio de Liga complicado, en el que debemos saber gestionar las emociones”.Para ello el club ha hecho una importante apuesta para reforzar la plantilla, especialmente con la vuelta seis años después de Darío Giménez, un jugador que en su primera etapa en la entidad fue clave para que el equipo diera un salto de calidad y el detonante que permitió conquistar hasta tres títulos europeos (el primero con él en la pista). Después de dos campañas en el Valdagno italiano y las cuatro últimas en el Barcelos, donde las lesiones le impidieron rendir al máximo rival, el argentino regresa con una ilusión inusual en un jugador de 37 años y con mucha hambre de volver a hacer grandes cosas.Junto a él han llegado el coruñés Antonio ‘Chino’ Miguélez, que viene de jugar cuatro temporadas en la Liga italiana, dos en el Montebello y las dos últimas en el Sandrigo, y otro argentino, Fran ‘Tombita’ Torres, toda una promesa que llega cedido por el Liceo en busca del protagonismo y los minutos que no ha tenido en A Coruña.Junto a ellos están los siete jugadores que continúan de la campaña pasada, el capitán Sergi Duch, que se perderá el tramo inicial de Liga por una fisura en el menisco de la rodilla derecha (podría estar más de un mes de baja), Jordi Badia, el portugués Nuno Paiva, el argentino Nico Ojeda, Sebas Moncusí y los porteros Martí Zapater y Javi Sánchez.En definitiva, un equipo que ha perdido juventud con la marcha de Sergi Folguera al Calafell y Xavi Aragonès al Noia (la otra baja del equipo fue el argentino Julián Martínez), pero que por el contrario ha ganado en experiencia, algo de lo que adoleció el ejercicio pasado. “La diferencia con respecto al año pasado es la edad. Este año no tenemos un equipo tan joven y esto se debe notar en ciertos partidos, en los que esa experiencia y calma la sepamos aprovechar para gestionar los nervios que el año pasado nos costaron caro”, reconoce Amat, que destaca que “seguimos teniendo el ADN competitivo, que al final es lo más importante y lo que tenemos que mantener de este club. Eso nos hace ser capaces de competir en cualquier partido y ante cualquier rival. Tenemos un equipo que a un partido es capaz de ganar a cualquiera, por tanto nuestra mentalidad es ir a cada pista con el convencimiento de que podemos sacar los tres puntos”.

Sebas Moncusí 6-1-2005 Cassà de la Selva (Girona) Jordi Badia 17-8-2000 La Seu d’Urgell Javi Sánchez 14-4-2003 Granada Martí Zapater 5-1-1998 Vva. i la Geltrú (Barcelona) Edu Amat 25-11-1989 Girona Volverá a jugar en Europa por octava temporada consecutiva

El Pons Lleida volverá a jugar esta temporada en Europa a pesar de que no logró clasificarse al perder el play off del año pasado ante el Caldes. No obstante, la renuncia de varios equipos italianos como el Grosseto y el Forte di Marmi le permitió entrar por invitación. Será su octava participación consecutiva en una competición continental. Edu Amat no esconde que “nos gustaría jugar otra Final a Cuatro”, dice, pero reconoce que “el formato de este año es mucho más duro porque hay menos rondas y menos equipos. El reto será pasar la primera ronda y luego ya veremos hasta dónde llegamos”.

David Carrasco 19-11-1993 V. del Penedès (Barcelona) Nuno Paiva 13-8-1994 Póvoa de Varzim (Portugal) Sergi Duch 22-5-2001 Lleida David Ballestero 23-12-1994 Alpicat Darío Giménez 28-2-1987 Mendoza (Argentina) Nico Ojeda 7-11-2001 Mendoza (Argentina) Marc Bonilla 16-9-1995 Mollerussa Antonio Miguélez 4-11-1997Coruña Fran Torres 10-9-2004Mendoza (Argentina) Salvador Rosell 13-5-1960 Lleida