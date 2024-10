Debut y punto para el Alpicat

Mats Zilken pasará a la historia como el jugador que marcó el primer gol del Alpicat en la OK Liga. Además de un tanto histórico, tuvo un efecto motivador para su equipo que, en ese momento, a pocos segundos del descanso, perdía 0-2 ante el Caldes. En su primer partido en la élite, el Alpicat le dio la vuelta al marcador en una gran segunda parte, aunque acabó encajando el definitivo 3-3 a falta de tres minutos, pera cerrar su debut en la OK Liga con un empate. Es el primer punto en la máxima categoría, que llegó acompañado de buenas sensaciones de un equipo que demostró ser competitivo y en un ambiente festivo en un pabellón teñido de color rojo con una afición totalmente volcada.

Tras debutar ayer, el Alpicat jugará el miércoles en Vilafranca y el domingo recibirá al Reus

El Alpicat salió a la pista en medio de una gran ovasión y la voz del speaker anunciando que “Ja els tenim aqui!”. Tal vez por un exceso de emociones y de responsabilidad ante un acontemiento histórico, al equipo le costó entrar en el partido. Salió con fuerza, pero el Caldes apretaba más y el equipo local tenía dificultades para llegar a la meta barcelonesa.Biel Pujadas dispuso a los tres minutos de la primera ocasión, con un remate al que respondió con una gran parada el meta Xavi Bosch, que avanzaba lo que iba a ser la tónica, ya que protagonizó un gran partido, paró mucho y sus compañeros se lo agradecieron felicitándolo a la conclusión del choque.El Alpicat disfrutaba el ambiente, pero el Caldes iba a lo práctico. A los 11 minutos Biel Pujadas marcó el 0-1 y cinco minutos más tarde, en el 16, David Gelmà puso el 0-2. Antes, Jan Munné tuvo la primera gran ocasión del Alpicat, con un remate a la media vuelta que salió fuera por poco. El marcados reflejaba un castigo excesivo para el equipo de Jordi “Sito” Expósito, que jugaba bien, pero tenía dificultades en ataque.El partido se encaminaba hacia la media parte con los ánimos de la afición algo decaídos, pero Mats Zilken hizo una genialidad a falta de poco más de medio minuto y su remate sorprendió a Arnau Martínez para poner el 1-2 en el marcador y encarar la segunda parte con los ánimos renovados.Y así fue. El Alpicat salió dispuesto a darle la vuelta al marcador y David Ballestero solo tardó un minuto en intentarlo con un remate que detuvo el portero. Poco a poco el Alpicat se hizo con el control, ante un Caldes conservador que sabía que el tiempo jugaba a su favor.El Alpicat rozaba el empate, como en un remate de Marc Vázquez en el minuto 36 y lo encontró poco después, en el 38, en una hábil acción en el área de Iago Vázquez que ponía el 2-2.El cántico de la afición, “Alpicat nunca se rinde”, se reafirmaba una vez más ya que, en el minuto siguiente, en el 39, Miquel Serret lanzó un potente disparo desde lejos que perforó la meta visitante para colocar el 3-2 y disparar la euforia.Con diez minutos por delante, el tiempo jugaba ahora a favor del Alpicat y el Caldes se puso nervioso. Una muestra de ello fue la tarjeta azul que vio Marc González (42’) por una protesta exagerada. Llegó entonces la acción clave. Joan Ramon Serret falló el lanzamiento directo que hubiera cerrado el partido y tampoco lo logró con un remate en el 45, que dio en el poste, poco después de que Bosch detuviera una falta directa a Ballart. La victoria se rozaba y la impidió David Gelmà con el 3-3 (47’) en una acción de mala suerte para el Alpicat.

El entrenador del Alpicat, Jordi “Sito” Expósito, confesó tras el partido que “tenemos una sensación agridulce. Estamos contentos por haber puntuado, hemos hecho una segunda parte muy buena y de hecho le hemos dado la vuelta a un marcador adverso ante un Caldes que en la segunda parte ha querido temporizar y ponernos nerviosos”. Explicó que “hemos hecho un buen trabajo para darle la vuelta al partido, pero creo que les hemos regalado.. en los momentos clave no hemos sabido cerrarlo haciendo el 4-2. Defensivamente hemos estado bastante bien, pero después, en una acción puntual, hemos dado una facilidad que el Caldes la ha aprovechado y en OK Liga pocas se pueden dar”.

Reconoció que “nos ha costado entrar en el partido. Era un tema de gestionar emociones. Creo que no nos ha sorprendido el ritmo del Caldes pero sí que a nosotros nos ha costado encontrar el equilibrio. El Caldes ha venido a hacer su partido pero nosotros tampoco creo que era como para ir 0-2. El Caldes no había generado lo suficiente para marcarnos dos goles. Después sí, el equipo se ha ido encontrando, el banquillo ha ayudado mucho y excepto en el inicio, después hemos hecho lo que nos tocaba hacer”.De la afición dijo que “necesitamos este ambiente. Hemos tenido un pabellón muy bonito, ha habido mucho color rojo y eso será imprescindible para nosotros. En casa tenemos que ser muy fuertes y el apoyo del público nos ayudara”, concluyó.

El Pons Lleida visita a un histórico antes de medirse a Liceo y Barça

El Pons Lleida abre esta tarde (16.15/Lleida TV) su decimotercera temporada consecutiva en la OK Liga y lo hace en la pista de un histórico, el Vic, campeón de Copa en cuatro ocasiones, una de la CERS y dos veces subcampeón de Liga, que regresa entre los grandes tres temporadas después. Pese a su condición de recién ascendido, el técnico listado Edu Amat avisa que no será nada fácil. “A nivel de ilusión tendrán mucha y el pabellón estará lleno después de varios años de espera para volver a la OK Liga. Han hecho un proyecto sólido y se han reforzado bien, con jugadores que estaban jugando en OK Liga, por tanto experiencia no les va a faltar”, comentó el técnico, que destacó el exigente arranque que tienen, ya que la semana que viene se enfrentarán a los dos máximos favoritos, Liceo el miércoles en casa y Barça el sábado en el Palau. Es por ello que asegura que “tenemos que comenzar puntuando y si puede ser con los tres puntos mejor, eso es una presión más que nos ponemos en la espalda”.Sobre el partido de hoy comentó: “vamos con los cinco sentidos puestos, sin pensar más allá y sabiendo que tendremos que trabajar mucho durante los 50 minutos. Será un partido que lo tendremos que llevar a nuestro terreno y ponerle mucha intensidad para poder sacar más beneficio”.