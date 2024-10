“Este partido lo ganamos 199 veces de 200”

Publicado por ARNAU VILÀ FONT Verificado por Creado: Actualizado:

Pese a la derrota, el entrenador del Lleida, Marc Garcia, declaró que “hoy tengo que irme contento con el esfuerzo de mis jugadores. Sé que con este guion, el partido lo ganamos 199 de 200 veces”. En esa línea, el técnico continuó diciendo que “el día que ganamos contra el Cornellà no me marché satisfecho. Habíamos sumado tres puntos pero no habíamos jugado como yo quería ni habíamos dado nuestra mejor versión. Hoy lo hemos dado todo y hemos jugado como queríamos, pero por desgracia nos hemos encontrado con esto”. Además, el técnico alcireño lamentó que “hoy teníamos a Cortijo y Estacio con molestias, curiosamente en un partido donde los carrileros nos hubieran ido muy bien porque hemos tenido que colgar muchos balones”.

El técnico también tuvo palabras para su exequipo: “La verdad es que este Alzira es la antítesi de lo que proponíamos nosotros el año pasado, pero eso no es nada malo ni le quita mérito a la victoria que han logrado hoy y como es lógico les deseo mucha suerte en lo que les queda de Liga”. Finalmente, el técnico afirmó que “esta derrota no cambia nuestra dinámica de trabajo ni estamos más necesitados. Vamos a preparar la semana igual que siempre, con la intención de ir a por los tres puntos”. A continuación, Miguel Operé destacó que “el equipo está bien, pero hoy se ha dado que hemos fallado en dos acciones que nos han costado el partido pero creo que el equipo está en buena dinámica”. Finalmente, Diego Iglesias también lamentó la derrota y declaró que “no nos queda otra que seguir, sabemos que esto es muy largo”. El atacante concluyó hablando sobre su papel en el equipo: “Es cierto que todos los futbolistas quieren ser titulares, pero también me veo bien como revulsivo pero la verdad es que yo estoy aquí para darlo todo sea cuando sea”, apuntó.