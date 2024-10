Podio leridano en el Europeo

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El circuito del Parc de La Serra de Mollerussa puso ayer el punto final al FIA European Autocross Championship, que organizó por cuarto año consecutivo la escuderia mollerusense, con una última prueba que dejó como vencedores al lituano Ervins Grencis en SuperBuggy, al francés David Méat en CrossCar, al madrileño Diego Martínez en Junior CrossCar y a los neerlandeses Styn Jaspers, en Buggy1600, y Joep Cuenen, en JuniorBuggy. La nota destacada fue el segundo puesto que logró uno de los pilotos de la Escuderia Mollerussa, el mallorquín Juanjo Moll, mientras que la piloto mollerusense Ares Lahoz no pudo acceder a la lucha por las medallas al no pasar el corte en semifinales.

Con Méat ya coronado campeón de Europa de CrossCar, el interés creció en semifinales con la lucha por un puesto en la parrilla final. Un aparatoso accidente en la primera eliminatoria retrasó la batalla y dio paso a la segunda, en la que Vincent Mercier, David Méat, Juanjo Moll, Pepe Arqué y Joonatan Ylilammi se aseguraron su puesto. Tras ella se discernió el resultado de la primera, con Yoann Gillouin, Miguel Gayoso, Felix Buddelmeyer, Nathan Ottink y Jan Kunes entrando de pleno derecho en la carrera decisiva. El espectáculo irradió en cada momento de una final en la que Méat logró superar a un Yoann Gillouin, que se puso primero en los metros iniciales. Sin embargo, el empuje del francés fue mayor y logró el liderato, con Juanjo Moll, de la Escuderia Mollerussa, aprovechando los huecos para colar su Speedcar Wonder en el segundo cajón del podio, por delante de Mercier.La única categoría que todavía no tenía decidido al campeón era la Junior CrossCar, honor que se disputaban el gallego Daniel Gayoso, que llegaba a la cita leridana como líder, y el madrileño Diego Martínez. El piloto de Ourense intentó reducir al máximo los riesgos para mantenerse con opciones de título, consciente de que no necesitaba ganar para ser campeón. Así las cosas, Martínez impuso un ritmo muy alto desde el inicio de la final que le permitió abrir una ventaja de seguridad que le permitió cruzar la línea de meta como ganador, con el belga Lucas Cartelle en segundo puesto. Tras ellos, Daniel Gayoso lograba entrar en el tercer lugar y sumar así los puntos necesarios para alzarse con el título.