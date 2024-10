El Alpicat, líder con pleno de triunfos, apunta al ascenso

Alpicat está viviendo un momento histórico en hockey, con el equipo masculino que debutó el pasado sábado en la OK Liga con un empate (3-3) ante el Caldes y el femenino liderando la clasificación de Nacional Catalana, tras abrir la competición con pleno de triunfos, cuatro en otras tantas jornadas. El equipo al que entrena Mats Zilken apunta ya a su gran objetivo del curso, volver a subir a la OK Liga, donde militó hace dos temporadas.

“El comienzo ha sido muy bueno”, explicaba ayer la presidenta del club, Meri Mata, quien destaca que “las cuatro victorias son muy importantes, pero lo es aún más que le llevamos seis puntos al primer equipo que entraría en play off. Es verdad que queda mucho, pero empezar así ayuda mucho”, valora.Seis de los siete primeros clasificados son filiales de equipos que ya están en la OK Liga, por lo que no pueden disputar el play off. Se trata del Voltregà, Palau de Plegamans, Sant Cugat, Vila-sana, Bigues i Riells y Mataró, que ocupan del segundo al séptimo. El octavo clasificado, que sí entraría al play off, es el Caldes, con 6 puntos en estas cuatro primeras jornadas.“El objetivo es, por supuesto ganar la Liga para tener el factor pista en el play off, y también llegar a él lo mejor posible”.Mata valora todavía más este inicio de Liga con un equipo que ha incorporado a tres nuevas jugadoras, en una plantilla de nueve. Han llegado al club Irache Candal, Patricia Miret y Maura Santó.Después de ganar en las tres primeras jornadas al Vilanova (2-3), Girona (5-3) e Igualada (1-3), este domingo superó por 5-1 al Manresa, en un partido que dominó claramente. Al descanso el equipo de Mats Zilken ya ganaba 3-0, con goles de Maura Santó, Patricia Miret y Arantxa González y en la segunda parte lo hicieron Joana Folch y Ona Moreno. Este fin de semana visitan al Bigues i Riells.Por otra parte, Fraga acogerá este viernes, día 18, la presentación de la OK Liga Iberdrola, en un acto previsto a las 20.30 con presencia de todos los equipos. La Española dará los trofeos de la pasada temporada, con Gimena Gómez, del Vila-sana, como jugadora revelación y Luchi Agudo formando parte del quinteto ideal.