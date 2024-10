El Espanyol condena gestos fascistas de sus aficionados ante el Europa

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El Espanyol mostró ayer su “rechazo y condena” a la situación “aislada” que se dio en el transcurso del partido de Segunda RFEF entre su filial y el Europa (1-1), en el RCDE Stadium, cuando algunos de sus aficionados realizaron gestos fascistas en dirección a la zona donde estaban situados los fans del Europa porque estaban cantando ‘Puta España’.

“El RCD Espanyol quiere expresar su rechazo y condena a la situación aislada en la que se pudo ver una actitud fascista en el partido que enfrentaba al Espanyol B con el CE Europa, celebrado este domingo en el RCDE Stadium”, comunicó el club.Además, aseguran que este tipo de comportamientos “no tienen cabida” en su estadio y que no representan los valores del Espanyol ni de su afición. La entidad blanquiazul recuerda que actúa para prevenir e impedir cualquier acto que pueda ir en contra de los valores del club y del deporte, y que está trabajando “activamente para esclarecer los hechos”.Antes del comunicado del Espanyol, el Europa denunció desde su cuenta oficial los gestos fascistas y expresó que “sabiendo que no representan a la afición del Espanyol, seguimos diciendo no al fascismo, racismo y homofobia en el fútbol”.