A cuartos con goleada

España recuperó la brillantez en su fútbol, sobreponiéndose a cualquier inconveniente con una plaga de lesiones que desfiguró su once para que Luis de la Fuente se reinventase encontrando soluciones efectivas, pasando por encima de Serbia (3-0) y firmando con exhibición de fútbol, a las primeras de cambio, la clasificación para los cuartos de final de la Liga de Naciones.

La selección española, actual campeona de Europa y de la Liga de Naciones, continúa imparable. Pese a la baja de hasta siete de los once titulares en la final de Eurocopa, y con Pedri en el banquillo, el equipo de De la Fuente demostró tener fondo de armario para competir ante cualquier rival. En Córdoba, la ‘Roja’ pasó por encima de Serbia, a la que solo la falta de eficacia española le salvó de una goleada más escandalosa. Un resultado que convierte a España en la primera selección clasificada para los cuartos de final de la UEFA Nations League, de la que defiende título. Así, los de De la Fuente estarán entre los ocho equipos que se jugarán un puesto en la ‘Final Four’ en una eliminatoria a ida y vuelta en el próximo mes de marzo.En el otro encuentro del grupo de España, el 4, Suiza y Dinamarca también se repartieron los puntos (2-2). Por su parte, la selección de Portugal no pasó del empate ante Escocia (0-0) y se queda a las puertas de clasificarse para cuartos, mientras que Polonia y Croacia, que jugó el último cuarto de hora con uno menos, también se repartieron los puntos (3-3). Lewandowski, que no salió de titular por unas molestias que sufrió durante el calentamiento, salió en la segunda parte y fue objeto de una durísima entrada del portero Dominik Livakovic, que acabó expulsado. Por suerte, el delantero del FC Barcelona salió ileso, aunque vuelve con molestias.