El ilustrador leridano Òscar Serramia resume en una lámina los 85 años de historia del Lleida

El ilustrador leridano Òscar Serramia ha plasmado en una elaborada lámina los 85 años del Lleida, club que a lo largo de este periodo de tiempo ha pasado por varios cambios de nombre, forma jurídica y refundaciones, pero siempre manteniendo el escudo, los colores y el Camp d’Esports como su casa y cuya etapa más longeva fue como Unió Esportiva Lleida (1947-2011), hasta llegar al actual Lleida CF. El domingo se cumplirá el 85 aniversario de la fundación del Lleida bajo el nombre de Lérida Balompié, con el que se inscribió el 20 de octubre de 1939, seis meses después de acabada la Guerra Civil.

“He querido hacer algo para recordar esta fecha histórica. Me apetecía, porque si no lo hago yo, creo que no lo hará nadie”, explica Òscar Serramia, de 52 años, apasionado del Lleida, al que ha dedicado ya varios de sus trabajos. “He querido reflejar en el dibujo los principales momentos de estos 85 años, los dos ascensos a Primera división –1950 y 1993–, la promoción perdida en Gijón, el play off en Sevilla, también perdido y recordar camisetas míticas. Es mi equipo. Soy un apasionado de la historia del Lleida”, reflexiona.Autor de varios cuentos infantiles, de la serie de dubujos ‘Horaci, l’inuit’, que emitió TV3 o del libro “Y de repente papá”, su trabajo también se ha hecho eco de los cien años del Camp d’Esports, en un libro que tituló “La tercera catedral” y también hizo un cómic el año pasado para rememorar los 30 años del último ascenso a Primera .“Los últimos años han sido bastante horrorosos. Pero el Lleida es así, se sufre. Ya me decía mi abuelo que en los 50 también sufrían porque siempre ha faltado dinero”, recuerda.Serramia ya está enfrascado en un nuevo proyecto sobre “el fútbol que ya no existe, recordando como era antes este deporte. Empiezo en 1982 con el Mundial y acabo en 1995 con la promoción perdida en Gijón”.