Derrota que cuesta el doble

El Lleida.net Alpicat encajó ayer la primera derrota en su aventura por la OK Liga (2-1) y lo hizo en la pista del Vilafranca Capital del Vi, uno de los que rivales que, a priori, están llamados a luchar también por la permanencia. La grandísima actuación del meta Xavier Bosch aguantó al equipo y evitó que el marcador fuera más abultado.

El duelo entre dos recién ascendidos a la OK Liga arrancó con el Vilafranca llevando la iniciativa y el Alpicat situado muy atrás y sin apenas ocasiones claras más que algún lanzamiento lejano que no inquietaba al meta local Andrino. Los del Penedès avisaron pronto, a los 30 segundos, con un disparo a la media vuelta de Torné que sacó bien situado Xavier Bosch. El mismo jugador lo probó cuatro minutos después y Ribas a los cinco, con el mismo resultado. Y cuando parecía que el tanto local no tardaría en llegar, una incursión de Uri Llenas en el área era cortada por Andrino de forma antirreglamentaria y los colegiados señalaron penalti. Zilken fue el encargado de lanzarlo y poner a los suyos por delante en el marcador. El tanto dio serenidad al Alpicat, que estuvo muy cerca de anotar el segundo a los doce minutos en una contra de Ballestero, pero su disparo lo repelió el portero. Poco después, el equipo de Expósito volvió a tener una gran ocasión, pero no supo resolver otro contraataque, y en la jugada siguiente llegó el tanto del empate obra de Bernat Yeste, un jugador que sonó con fuerza en verano para reforzar al Alpicat. El exjugador del Rivas se plantó ante Bosch, al que batió sutilmente por alto.El Alpicat tuvo la opción de situarse de nuevo por delante después de una pérdida absurda de Yeste que permitió a Ballestero plantarse solo ante Andrino, pero su remate lo repelió el palo. Y del que podía ser el 1-2 se pasó al 2-1, obra de Torné tras recoger una bola suelta en el área. El gol dejó groggy a los leridanos, que sobrevivieron al empuje local gracias a la gran actuación de Bosch, que evitó hasta en tres ocasiones clarísimas el tanto del Vilafranca, dos de Monserrat y una de Martí.El descanso le fue bien al Alpicat, que salió en la segunda mitad con otra cara, aunque le duró poco el dominio. Tras sendos avisos de Llenas y Munné que Andrino resolvió con acierto, el Vilafranca se hizo el dueño y señor del partido. Solo las paradas de Xavier Bosch evitaron que el marcador fuese más abultado. El meta del Alpicat salvó a los cinco minutos dos remates a bocajarro de Yeste y otro de Torné, y un minuto después otra llegada en solitario de Ribas. El Vilafranca estaba volcado y las ocasiones no paraban de sucederse. Ribas primero y Monserrat después volvieron a poner a prueba a Bosch, que salvó el tanto local en otras tantas intervenciones, alguna hasta de espaldas. Solo en los minutos finales el Alpicat reaccionó y tuvo alguna ocasión para empatar, pero ni Llenas ni Munné estuvieron acertados.

Zilken adelantó al Alpicat de penalti y Ballestero tuvo el 1-2 en sus manos, pero el palo evitó el tanto

El técnico del HC Alpicat, Jordi Expósito, reconoció al término del partido que “la derrota injusta no es, porque el Vilafranca ha hecho un partido muy serio, el que pensábamos que haría, pero no lo hemos sabido contrarrestar. Ellos estaban más enérgicos, más intensos, más de todo, sobre todo a nivel individual, y nos han ganado casi todas las bolas”. Sito también alabó la actuación de Xavier Bosch. “Nuestro portero nos ha aguantado parando bolas desde todos los sitios, pero hemos llegado al final con opciones serias para conseguir el empate. Si fuera un combate a los puntos el Vilafranca ha sido merecedor del triunfo, pero en cuanto a ocasiones hemos tenido suficientes como para haber logrado algo más”, lamentó.

El técnico del Alpicat destacó el poco acierto en momentos claves del partido, sobre todo en la primera mitad. “Tuvimos un par de contraataques muy claros con 0-1 y 1-1, que si hubieran entrado el partido hubiera cambiado, pero no estuvimos finos”, comentó. No obstante, Expósito sacó cosas positivas. “No es una derrota dolorosa, pero veníamos a ganar, porque haberlo hecho hubiera sido un premio muy grande, pero no lo hemos sabido ganar. Es cierto que es ante un rival directo, pero son tres puntos y queda aún mucho por delante”, concluyó.