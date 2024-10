Encuentra: “Quiero hacer feliz a la gente de Lleida”

Publicado por Xavier Pujol Verificado por Creado: Actualizado:

Gerard Encuentra fue el invitado estrella de la inauguración del curso académico 2024-2025 del Inefc Lleida, celebrada ayer en el auditorio de la UdL. En la ponencia bajo el título D’un equip de barri a l’ACB, el técnico del Hiopos Lleida repasó el pasado, presente y futuro junto al director del centro universitario leridano, el doctor Xavier Peirau, que hizo de improvisado entrevistador. Encuentra reconoció que como jugador “era un paquete”, “pero ya me gustaba mucho mandar dentro de la pista”, así que “cuando vi mis limitaciones me enfoqué a entrenar”, apostilló.

Habló de referentes, que en su caso fue principalmente Pedro Martínez “por el estilo de juego y la manera de comunicar”, apuntó, y destacó los valores del esfuerzo y la unión como claves para lograr el éxito, así como el trabajo en equipo. “Lo que hemos conseguido en el Lleida es ser una familia, y lo que respiramos es mucha unión. Los malos momentos los pasamos todos juntos. Pero en el deporte como en la vida a veces las cosas no salen como uno quiere, y lo que toca en ese momento es seguir siendo constante y continuar trabajando”, dijo dirigiéndose a los numerosos alumnos que estaban en el auditorio y han empezado la universidad.Puso en valor a sus compañeros de staff, porque “sin ellos no podría vivir, sería peor entrenador”, reconoció, y preguntado sobre sus sueños a corto y largo plazo declaró: “ganar la Liga con el Lleida, eso es lo que me gustaría, pero siendo realista y a título personal, estar con la selección o vivir la NBA sería un sueño. Pero ahora mismo lo que estamos viviendo ya es algo para gozarlo y un gran reto. Si me preguntas dónde quiero estar, es aquí, viviendo el momento y haciendo feliz a mucha gente, lo que querrá decir que podemos consolidar este proyecto en ACB”.

Caicedo reconoce que ganar al Manresa “nos daría aire”

Michael Caicedo entonó ayer el mea culpa a nivel de equipo después de la dolorosa derrota sufrida en Málaga y aseguró que “tenemos que evitar que nos pasen por encima. Podemos perder, pero no de la manera que lo hicimos”. Asimismo, el alero balear, que está empezando a entrar en los planes de Gerard Encuentra después de quedarse sin jugar en Zaragoza, reconoció que el partido del domingo frente al Manresa en casa “es de los más importantes, porque contra Barça o equipos parecidos puedes ganar, pero lo importante es hacerlo ante rivales como el Manresa, al que ya ganamos en pretemporada”, y añadió que una victoria ante el cuadro del Bages “nos daría un poco de aire. Cuando estás abajo, un triunfo siempre le va bien al equipo y a la afición”.