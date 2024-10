El Pons Lleida mereció más

El Pons Lleida mereció un mejor resultado ante uno de los favoritos al título, el Deportivo Liceo, pero sufrió una derrota por 4-6 en un partido en el que se adelantó por 2-0, igualó después un 2-4 y con 4-5 en el marcador erró dos faltas directas consecutivas, perdiendo así la oportunidad de dar continuidad a la excelente victoria con la que abrió la Liga el domingo en Vic (0-4). Tampoco le ayudó un arbitraje permisivo con el juego duro del equipo rival y que dejó descontentos a los leridanos.

El Pons Lleida protagonizó una salida impecable y demoledora, que le permitió situar un 2-0 en el marcador a los tres minutos. Motivados por el “Gonna Fly Now”, tema central de la película “Rocky”, que sonó atronador en la megafonía del Onze de Setembre instantes antes de empezar el encuentro, el Llista apretó al Liceo desde el pitido inicial. A los 38 segundos ya provocó una tarjeta azul a Nil Cervera y aunque Nico Ojeda erró el lanzamiento, el árbitro lo hizo repetir por un error del meta Martí Serra y entonces ya no falló el argentino para colocar el 1-0.El también argentino Fran “Tombita” Torres lanzó alto a la media vuelta en el minuto 3 y en la siguiente jugada el propio “Tombita” marcó el 2-0. El jugador está cedido al Pons Lleida por el Liceo, pero en los deportes de verdad no existe la “cláusula del miedo”. Tampoco tuvo inconveniente Torres en celebrar el gol.Pero delante, el Pons Lleida tenía a todo un Liceo, que era como Apollo Creed, Iván Drago y Clubber Lang juntos, los grandes rivales de Rocky en la famosa saga cinematográfica, no solo por su calidad, también por la dureza con la que se empleó el equipo gallego.

Tuvo ocasiones el equipo leridano para ampliar la ventaja, como un remate del “Chino” Miguélez en el minuto 9 y otro de Sebas Moncusí en el 12. El Liceo llevaba ya rato presionando la portería de Javi Sánchez y un remate lejano de Arnau Xaus en el minuto 13 puso el 2-1. Aunque el Pons Lleida ya no mantenía el control inicial del juego, pudo volver a marcar con un gran remte de Moncusí que repelió el larguero en el minuto 15.La recta final de la primera parte fue del equip gallego, que empató en el minuto 21 con una contra de Dava Torres y, después de otra gran ocasión de “Tombita” nada más sacar de centro, Tato Ferrucio, en el 23, anotó el 2-3 con el que finalizó la primera parte.

La segunda no empezó mejor para los leridanos. Arnau Xaus, que acabó el partido con cuatro goles, anotó el 2-4 en el minuto 30, pero el Pons Lleida se negó a rendirse. Sacó el genio y la calidad que tiene y al minuto siguiente, en el 31, Darío Giménez marcó el 3-4, culminando una gran contra de Nico Ojeda tras un robo de bola. Dos minutos después de nuevo marcó Darío Giménez, que recibió junto al poste para firmar el 4-4.Poco duró la alegría, ya que en la siguiente acción el Llista cometió su décima falta y el lanzamiento directo lo aprovechó Xaus para anotar el 4-5. El Pons Lleida siguió a la carga y pudo dar la vuelta al marcador, pero careció de acierto. En el minuto 37 Nico Ojeda no aprovechó un lanzamiento directo por tarjeta azul a César Carballeira y, segundos después, tampoco pudo marcar Darío Giménez en otra directa por la décima falta del Liceo. Estrelló el balón en el poste.Para colmo de desgracias, tres minutos después Xaus marcó el 4-6 que cerró el partido con una derrota inmerecida, aunque los errores del equipo le pesaron demasiado.

Amat: “No estoy contento, hemos cometido demasiados errores”

El entrenador del Pons Lleida, Edu Amat, acabó el partido molesto con el arbitraje, pero prefirió obviarlo en la rueda de prensa y se centró en lo que su equipo no hizo bien. “De los árbitros no voy a hablar porque no sirve de nada. Creo que tenemos que mirar nuestros errores, hemos cometido demasiados ante un equipo como el Liceo. El equipo en ciertas situaciones no ha estado a la altura respecto al plan de partido que teníamos y nos vamos con este 4-6, del que no estoy contento”.Explicó que “la idea era ponernos por delante en el marcador, lo hemos conseguido, los primeros minutos han sido buenos pero se nos ha descontrolado un poco al final de la primera parte, dándoles ciertas situaciones que no nos podemos permitir ante un equipo como el Liceo. Se han puesto 2-3, hemos tenido que remar y cuando hacemos el 4-4 en la siguiente acción nos hacen el 4-5 y entonces llega el momento clave, cuando fallamos las dos directas. Después nos hacen el 4-5 y aquí se acaba el partido. El equipo lo ha intentado pero no ha sido posible”, concluyó.