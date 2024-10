El Villarreal, rival del AEM en la Copa de la Reina

Publicado por Xavier Pujol Verificado por Creado: Actualizado:

El sorteo de la tercera eliminatoria de la Copa de la Reina, que el AEM ha alcanzado por primera vez en toda su historia después de eliminar contra todo pronóstico al Espanyol de Primera, le volvió a dar ayer la espalda y no le emparejó con ninguno de los posibles equipos que había de la Liga F (los grandes como Barça, Real Madrid, Atlético o Real Sociedad no entran hasta la siguiente). El conjunto que dirige Rubén López se medirá finalmente al Villarreal, recién descendido y de su misma Liga, aunque tendrá el factor campo a favor, ya que será a partido único en el Recasens el 5, 6 o 7 de noviembre.

“No era el rival que deseábamos. Quería un equipo de Primera que tuviera nombre, como el Betis o el Valencia, para poder atraer gente al Recasens, dos equipos que no han empezado bien pero que tienen nombre y ante los que teníamos opciones de pasar. Nos ha tocado el Villarreal y hay que intentar pasar para que esta vez sí podamos cumplir lo que queremos, que es enfrentarnos a un equipo de Primera división en casa”.El cuadro castellonense es un rival que ya conocen muy bien, no en vano lo derrotaron en la pretemporada (3-0) y contra el que perdieron hace unas semanas como visitantes (1-0). “No toca otra que intentar ganar, aunque no será fácil porque será un partido complicado, pero lo pelearemos. No hay que olvidar que es un partido histórico porque nunca habíamos llegado a la tercera ronda de la Copa y es la llave para enfrentarnos a uno de los grandes en la siguiente eliminatoria”, señaló.Por otra parte, el Real Madrid podría pedir hoy el aplazamiento del partido que su segundo equipo tiene que disputar este domingo en casa frente al AEM, ya que varias de sus jugadoras están disputando con España el Campeonato del Mundo sub-17.

El Espanyol vuelve a cruzarse, ahora en la Copa Catalunya

Que los sorteos le son esquivos al AEM quedó confirmado ayer por partida doble. Además de la Copa de la Reina también se sorteó la quinta eliminatoria de la Copa Catalunya y al cuadro del Recasens le cayó el peor rival posible, el Espanyol, al que ya eliminó hace unos días de la Copa y a domicilio. “Quería al Vic Riuprimer como rival, que es de una categoría similar a la del Riudoms (al que eliminó este miércoles), con lo que casi nos asegurábamos pasar a la siguiente ronda, donde teníamos un 50% de posibilidades de que nos tocara el Barça y en casa, que hubiera sido muy bonito”, comentó Rubén López, que incidió en que “debemos seguir luchando e intentar eliminarlo de nuevo, ahora ante nuestra gente”. El partido se disputará en Lleida el próximo 13 de noviembre.