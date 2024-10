'Som un Clam' se presenta y ataca la gestión de Laporta

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

La plataforma ‘Som un Clam’, liderada por el empresario Joan Camprubí, se presentó ayer en sociedad en un acto multitudinario al que asistieron más de 1.000 personas en la Fira de Barcelona, con voluntad de aglutinar al mayor número posible de sectores del barcelonismo. A dos días de la asamblea de compromisarios, Camprubí insistió en mostrar su preocupación por el estado del FC Barcelona y fue muy crítico con el hecho de que la Asamblea de mañana no sea presencial.

En sus reflexiones, Camprubí fue muy crítico con la actual situación del club. “El Barça está en peligro de extinción y en situación de emergencia”, aseguró. “Hay crisis social, institucional, ética y económica y todo eso influye en la situación deportiva”, agregó. Presentó a su equipo de colaboradores en un acto con abundante presencia de exempleados del club, técnicos, socios, y tomaron la palabra Marta Pascual, Georgina Sánchez, Jordi Roche y Jordi Termes, que recientemente se había postulado como aspirante a la presidencia. Camprubí cerró el acto sugiriendo que “el partido de inauguración del nuevo Camp Nou debe ser un homenaje a Messi”. Por su parte, Joan Laporta, antes de que se presentara la plataforma opositora, cargó contra Camprubí en ‘El Podcast del President’ difundido a través de Barça One. “Se equivocan porque están haciendo ver una realidad que no es”, dijo en alusión a la oposición, a la que ha acusado de “vaticinios apocalípticos y proclamas catastrofistas” que no se ajustan a la realidad del club, al tiempo que avalaba que el Barça puede asumir el próximo verano el fichaje de una estrella. “Hemos curado la herida, el Barça gana dinero”, señaló Laporta, que reveló que “a mí me han venido a comprar hace unos meses a Lamine Yamal por 250 millones de euros y he dicho que no”. También confirmó que se ha planteado “la renovación a Araujo, De Jong, Pedri y pronto la tendrá Gavi”.Por otra parte, Dani Olmo ya se entrenó ayer con el grupo y podría estar para jugar el domingo ante el Sevilla, al igual que Fermín y Lamine Yamal, ya recuperados.

Camiseta de Coldplay para el clásico

El FC Barcelona hizo oficial ayer que el equipo masculino lucirá el nombre del grupo musical Coldplay en la camiseta para el partido ante el Real Madrid del 26 de octubre. El femenino lo hará el 2 de noviembre ante el Eibar.

Un falso agente casi estafa al Barça un millón

El Barça fue víctima de una estafa en el fichaje de Lewandowski. Una persona se hizo pasar por el agente del polaco y le pidió un millón de euros, que el club abonó, aunque el banco lo frenó al ver que la cuenta era sospechosa.