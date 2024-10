El Cadí busca hoy ante el Celta el primer triunfo

El Cadí La Seu busca hoy ante el Celta (Palau d’Esports, 19.30) su primera victoria esta temporada en la Liga Femenina, después de perder en las dos primeras jornadas ante el Girona en casa y ante el Perfumerías Avenida en Salamanca, pero en ambos casos dejando una buena imagen. De ahí que el técnico del equipo urgelense, Isaac Fernández, se refiriese ayer en la previa del partido ante el Celta a “errores de juventud” que deben evitar sus jugadoras, a las que pidió “no tener ansiedad”. “No quiero que se hable tanto de tener que conseguir la primera victoria porque solo llevamos dos jornadas y quedan 28 por jugar y esto es muy largo. Es verdad que hemos jugado dos buenos partidos ante dos rivales que están hechos para estar en la zona alta de la clasificación y en muchos momentos hemos jugado muy bien, incluso nos pusimos un punto por delante en Salamanca a falta de 4 minutos. Tenemos ganas obviamente de ganar, pero tenemos que poner el foco en seguir jugando bien y que la ansiedad por querer sumar la primera victoria no nos haga hacer cosas que no nos identifican y que no nos hacen estar cómodas”, explicó Fernández.

El técnico barcelonés se mostró optimista porque, dijo, “al equipo lo veo muy bien y muy predispuesto a no cometer los errores que a veces cometemos. Pero es una obviedad y las jugadoras saben que cometemos errores de juventud. Todos tenemos que mirar qué esta pasando y madurar en la toma de decisiones. Lo estamos trabajando”, recalcó. Del Celta, que tampoco conoce el triunfo, Fernández destacó “el bloque” y a nivel individual “a la base croata (Matea Tadic) y a la escolta francesa (Clementine Samson)”. En este partido, el Sedis Bàsquet se sumará al Día Mundial contra el Cáncer de Mama y, coincidiendo con la Fira, el club ofrece a los aficionados entradas a mitad de precio.