“Llegamos con presión”

El Hiopos Lleida recibe mañana al Baxi Manresa (12.30) en el Barris Nord con la clara intención de “mejorar la imagen que dimos en Málaga, porque fue muy mala y queremos que no se vuelva a repetir”, según declaró ayer en rueda de prensa el técnico de los leridanos, Gerard Encuentra.

A pesar del balance de 0-3 que tiene el equipo en la ACB, el entrenador dejó claro que “los ánimos del equipo están enfocados en el día a día y estamos creciendo como equipo. Ahora sólo estamos centrados en el partido del Manresa, pero si pensamos que es un rival de la nuestra Liga y lo tenemos que ganar sí o sí ya nos estamos disparando en el pie. Todos los rivales son de nuestra Liga y lo que cuenta son las victorias”.En esta línea, quiso restarle trascendencia al duelo, aunque reconoció que su equipo “llega con un punto más de presión que el rival”. “Tienen un punto más de confianza que nosotros porque ellos han ganado a dos rivales importantes y nosotros todavía no. Eso sumado al ambiente que se ha generado de final, cuando todavía quedan 30 partidos, y cómo ha ido la semana con la llegada de Hamilton, hace que juguemos un poco más presionados”, añadió.Precisamente, sobre Johnny Hamilton, la última incorporación, comentó que “ya se ha dicho todo. Es un jugador que ha incorporado el club y que esperamos que esté en el tramo final de su lesión. Es un refuerzo que creíamos necesario para mejorar el juego interior y esperamos que llegue la semana que viene. Entoces los doctores harán el análisis y nos dirán si pasa el reconocimiento médico”.Encuentra también hizo un extenso análisis sobre el Manresa, de quien destacó que “juega que da gusto, a un nivel de intensidad altísimo, que me gustaría que igualara mi equipo para poder controlar el ritmo”.“El Manresa ha ganado al Valencia y al Gran Canaria, viene en un estado de forma muy alto. Tendremos que estar muy bien porque el rival tiene un juego muy alegre y hace dinámicas de anotación muy altas. En muy poco te puede hacer un parcial de 10-0 si tienes un mal momento”, explicó el entrenador leridano sobre un rival con quien ya se ha visto las caras en dos ocasiones en la pretemporada, en la Lliga Catalana con derrota (85-93) y en un amistoso posterior donde se impusieron los leridanos (81-75) justo antes de debutar en la máxima categoría.Encuentra reconoció que los enfrentamientos previos “afectan un poco porque nos conocemos más entre nosotros”, pero sobre todo son importantes porque “ya no nos puede coger por sorpresa su ritmo”. “Tenemos muchos jugadores que se están adaptando al ritmo de la Liga española, que es mucho más elevado que en otros sitios y habernos enfrentado ya a ellos tiene que servir para que no nos coja por sorpresa”, concluyó. Pese a su buena dinámica en Liga, con 2-1 de balance, el Manresa cayó derrotado claramente este miércoles en la Champions, ante el Derthona Basket (102-85).

Diego Ocampo: “Lleida en casa compite muy bien”

El entrenador del Baxi Manresa, Diego Ocampo, avisó ayer en la rueda de prensa previa al duelo en Lleida que “en casa el Hiopos compite muy bien y la verdad es que han podido ganar tanto en Zaragoza como al Barça”.“El resultado no lo es todo y hay que ver que han competido muy bien a excepción de ante Unicaja. Saben jugar, preparan muy bien los partidos y juegan con una energía extraordinaria, tanto en la actividad defensiva como en el ritmo. Y en el Barris Nord mucho más, porque es un plus que les da el pabellón”, añadió el técnico de los del Bages, que la pasada temporada visitó el Barris Nord como entrenador del Tizona Burgos y se llevó el triunfo por un amplio 66-86.Además, Ocampo también apuntó que “se han reforzado con jugadores que tienen mucha experiencia y talento. Son un equipo que aún está haciéndose, pero la calidad la tienen. No hay duda”.Por lo que respecta a su equipo, declaró que “pasamos página rápido” de la derrota entre semana en Italia y dejó claro que “ni el domingo éramos tan buenos ni ahora somos tan malos” y advirtió que “jugar fuera de casa siempre es difícil”, ya que el Manresa ha perdido sus dos partidos fuera de casa.