Un título antes de la Liga

Las jugadoras premiadas anoche en la gala de presentación de la OK Liga 2024-25. - RFEP

La Supercopa de España pondrá en juego este fin de semana el primer título estatal antes del inicio de la OK Liga Femenina los días 26 y 27 de octubre. La competición se disputará en Fraga, donde ayer se presentó la OK Liga, y la primera semifinal enfrentará hoy al Vila-sana –finalista el pasado año– con el Telecable Gijón –vigente campeón–, un duelo ya clásico en los últimos años del hockey sobre patines femenino español.

El técnico del Vila-sana, Lluís Rodero, no ha querido esta vez ni oír hablar de que ya les toca conseguir un título. “Les he dicho a las jugadoras que estén tranquilas, que disfruten jugando, pero que lo hagan con la máxima concentración para minimizar los errores que a veces cometemos. Encararemos la Supercopa con la voluntad de darlo todo y conseguir superar la semifinal, pero siendo conscientes de que están los cuatro mejores equipos de Europa y del mundo jugando esta competición”, señaló Rodero.La segunda semifinal enfrentará a las 18.30 nada más y nada menos que al Palau de Plegamans, actual campeón de la OK Liga, y al anfitrión, el Esneca Fraga, vigente campeón de Europa. El leridano Jordi Capdevila, su entrenador, explicó que afrontan esta competición sin ponerse presión por conseguir un segundo título en su corta historia. “La Supercopa la afrontamos con la idea de competirla hasta donde podamos. El objetivo es intentar ganar el primer partido y después la final. Pero paso a paso”, indicó.La gran final de la vigésima Supercopa de España tendrá lugar mañana domingo, a partir de las 11.30.

Luchi y Gómez, del Vila-sana, premiadas por la OK Liga

La OK Liga Iberdrola 2024-25 se presentó ayer en el Castillo de Fraga, donde asistieron representantes de todos los equipos que componen la competición.Al evento debían asistir una jugadora sénior y el entrenador o entrenadora de cada club participante, así como todas las personas premiadas por su actuación la temporada pasada 2023-24.Entre las premiadas hubo dos jugadoras del Vila-sana. La argentina Luchi Agudo recibió el premio como integrante del quinteto ideal, mientras que su compatriota Gime Gómez fue galardonada como jugadora revelación del pasado curso.La MVP de la OK Liga fue la jugadora del Palau de Plegamans, actual campeón de la competición, Aina Florenza. También se llevó Florenza el premio Bila de Oro a la máxima goleadora. El premio al mejor entrenador del pasado curso fue para el asturiano Iván Sanz, que dirigió al Palau de Plegamans.En cuanto al resto de integrantes del quinteto ideal, además de Luchi Agudo, fueron Anna Ferrer, del Esneca Fraga, que también recibió el premio Carles Trullols de mejor portera; Berta Busquets y Aina Florenza (Palau), y Marta Piquero (Gijón).