El Barça vuelve a ganar y se afianza en el liderato

El Barça femenino volvió a ganar, esta vez ante el Levante del leridano Roger Lamesa, que a pesar de jugar en el Ciutat de Valencia frcon el apoyo de más de 12.000 aficionados, no pudo evitar que las azulgranas se impusieran por 1-4 y sigan afianzándose en la primera posición de la tabla.

El Barça se adelantó con un tanto de Vicky López en el minuto 13, pero tan solo 10 minutos después, el Levante dio la sorpresa cuando un disparo de Arqués golpeó en el palo y terminó colándose en la portería tras impactar en Cata Coll (1-1). Antes del descanso, las de Pere Romeu recondujeron la situación con un tanto de Kika que encarriló el partido (1-2). En el segundo tiempo, el Barça no dio lugar a las sorpresas y con un gol de Pina y otro de Paredes (1-4) terminó llevándose la victoria.

El AEM, a dos puntos del play off sin jugarEl AEM no disputó el duelo que le debía enfrontar ayer al Real Madrid B por falta de efectivos de las blancas. Aún así, las leridanas duermen en la octava posición de la tabla a dos puntos del Alba Fundación, que es el equipo que cierra la zona de play off. El próximo compromiso del AEM será el sábado a las 16.30 en casa frente al filial del Atlético de Madrid.