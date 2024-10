La primera en ACB

Publicado por Xavier Pujol Verificado por Creado: Actualizado:

El Hiopos Lleida consiguió ayer la primera victoria de su historia en la Liga ACB y lo hizo después de ganar al Baxi Manresa en un partido sufrido que no se decidió hasta el último suspiro (83-81). Después de tres derrotas seguidas –todas ellas entraban dentro de la lógica–, el conjunto de Gerard Encuentra necesitaba borrar el cero de su casillero de triunfos a toda costa, más si cabe después de que el sábado el Breogán, al que visitará la próxima jornada y que tampoco había ganado hasta la fecha, asaltara Badalona. El Hiopos tuvo que sufrir. Fue a remolque de su rival durante casi 30 minutos, pero en el arranque del último cuarto asestó un golpe en forma de parcial (12-0) que le dio una renta de once puntos (72-61) que supo rentabilizar hasta el final.

El partido empezó trabado, con un Hiopos algo nervioso y un Manresa que, sin estar del todo bien, sabía mejor a lo que jugaba. Paulí, que salió en el quinteto titular, lideró con cinco puntos seguidos la ofensiva leridana para poner por primera vez en ventaja a su equipo (6-4). Pero apareció Derrick Alston Jr. y el partido tomó otro cariz. El de Houston, que se enfrentaba a uno de los muchos equipos ACB que defendió su mítico padre –en Lleida fue partícipe del descenso–, anotó ocho puntos seguidos, con dos triples, que devolvieron el mando al Manresa, que llegó a gozar de una máxima renta de siete tantos (14-21) después de otros dos triples, ahora de Vescovi y Steinbergs. El Hiopos desvolvió el golpe con dos triples de Dee Bost para cerrar el cuarto (23-27).El equipo de Gerard Encuentra seguía sin encontrarse cómodo sobre la pista. Estaba perdiendo la batalla del rebote y en ataque no andaba nada acertado, perdiendo balones y ejecutando algún que otro tiro precipitado. Por el contrario, el Manresa seguía a lo suyo, cerrando bien su zona y mostrándose más certero desde la larga distancia, sobre todo Vescovi, que con ocho puntos, incluidos dos triples, mantuvo al Manresa por delante, aunque sin exceder los seis puntos de renta. Un arreón de Paulí, con dos tiros libres y un triple, permitió al Hiopos empatar a 43 al filo del descanso, obligando a Ocampo a parar el partido. De nuevo el exazulgrana apareció y con un triple casi sobre la bocina restableció las tablas en el intermedio (46-46).El cuadro leridano regresó de los vestuarios algo más entonado y el tercer periodo fue mucho más igualado, con ambos equipos alternándose en el mando del luminoso. Los de Encuentra gozaron de varios ataques para coger cierta distancia, pero una pérdida o una mala selección de lanzamiento les acababa condenando. Con el 60-61 se abría el último asalto y ahí el Hiopos dio el hachazo que estaba buscando comandado por Villar. Encuentra dio los galones de la dirección a uno de los héroes del ascenso y el de L’Hospitalet no defraudó. Destiló su garra habitual para robar un balón en el primer ataque manresano y servir a Bropleh para que asistiera a Cooke para que completara el contraataque. La jugada encendió a la grada, que explotó con sendas canastas de Bropleh y Muric que obligaron de nuevo a Ocampo a parar el partido, ya que sus hombres se estaban empecinando en lanzar de tres sin acierto. Parcial de 6-0 y máxima renta de 5 puntos (66-61) en menos de dos minutos.El tiempo muerto no sirvió de nada. Los de burdeos seguían enrachados y agrandaron el parcial hasta el 12-0 que situó la renta en 11 puntos (72-61), la máxima del partido. Los leridanos aguantaron las acometidas de su rival, sobre todo gracias a los tiros libres que forzó y anotó Villar. A falta de 36 segundos para el final, el marcador reflejaba un 81-74 que parecía definitivo, pero el Manresa se lo creyó y dos triples de Obasohan y Hunt en 20 segundos (81-80) hicieron enmudecer el Barris Nord. Restaban 17 segundos. Bropleh dio algo de aire desde la personal, pero un error de Obasohan en el tiro libre certificó una victoria tan necesaria como balsámica.