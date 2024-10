El Vila-sana conquista el primer título de su historia al superar en la final por penaltis al Palau de Plegamans

El 20 de octubre de 2024 ya formará para siempre parte de la historia del Club Patí Vila-sana. Ayer, el club del Pla d’Urgell fundado en 2003 ganó su primer título: la Supercopa de España. Lo logró, como no podía ser de otra forma, dados sus precedentes en estos últimos años, con sufrimiento y con suspense, superando por penaltis al Palau de Plegamans en la final que se disputó en Fraga, después de que el partido y la prórroga finalizaran 3-3. Tuvieron que pasar siete rondas de lanzamientos para que Luchi Agudo marcara el gol definitivo que proclamaba al Vila-sana campeón (3-2 en los penaltis).

Era la cuarta final a la que llegaba el equipo entrenado por Lluís Rodero, tras hacerlo en las dos últimas ediciones de la Champions y, el año pasado, también en la Supercopa. Y dos de ellas las perdió por penaltis. Pero ayer hubo justicia histórica y logró con merecimiento lo que el hockey le debía, un título. Por fin el “We are the Champions” que suena después de cada final, durante la entrega del trofeo, estaba dedicado al Vila-sana. Y las lágrimas de sus jugadoras, miembros del staff técnico, el presidente, el alcalde de Vila-sana y los seguidores habituales que ya forman una gran familia, eran de alegría y no de tristeza.El Vila-sana jugó un gran partido y derrochó esfuerzo y sacrificio. De hecho, con el Palau de Plegamans, protagonizaron una gran final. Fue un partidazo con diferentes alternativas. Pero ayer era el turno del Vila-sana.Laia, Paquita, Josep Maria, Àngel, Adri y unos cuantos más de los seguidores del Vila-sana que estuvieron en Lisboa y en A Coruña, además de jugadoras y técnicos, no se merecían otro disgusto. Ayer tocaba celebrar y vaya si lo hicieron. Tras el lanzamiento definitivo de Luchi Agudo estalló la alegría y los abrazos. Y las lágrimas, claro.Y eso que por el pabellón del Sotet de Fraga sobrevolaron los fantasmas de A Coruña. Sacaron la cabeza cuando, a falta de 25 segundos, con 3-2 en el marcador y el cava a punto de descorcharse, el Palau de Plegamans marcó el 3-3 que llevó el partido a la prórroga. Todos los afectivamente vinculados al club que estaban en Fraga no querían ni oir hablar de los penaltis. Pero por supuesto, llegaron.Rodero cambió de portera en este cara y cruz y Sandra Coelho, que volvió a firmar un enorme partido, dio paso a Anna Salvat. La portera del Vila-sana detuvo el primer lanzamiento a Aina Florenza y Victòria Porta transformó el suyo. 1-0 para las leridanas. La veterana Anna Casaramona marcó el segundo, pero también lo hizo Luchi Agudo. 2-1. Y ahí se disparó el sufrimiento y hubo que contener a los fantasmas. Salvat detuvo el lanzamiento de Berta Busquets y Laura Vicente el de Maria Porta. Seguían 2-1.Salvat detuvo el de Carla Fontdeglòria y Flor Felamini tenía el título en sus manos. No marcó. Y encima, en el quinto, Laura Puigdueta puso el 2-2. Quedaba uno pero Gimena Gómez también lo falló. Repitió Puigdueta y falló, mientras que Victòria Porta estrelló el suyo en el poste. En la séptima ronda Busquets también falló el suyo y Luchi Agudo ya no permitió que se prolongara el sufrimiento. Marcó el 3-2 y selló el título.

Era un éxito merecido para las del Pla d’Urgell, que saltaron a la pista con ganas de levantar la copa. Jugaron intensas, aunque delante tenían al Palau de Plegamans, actual campeón de Liga, que tiene experiencia para superar cualquier mal momento. La mala racha en los lanzamientos directos se evidenció de nuevo en el minuto 6, cuando tras una azul a Busquets, Victòria Porta tiró fuera. Pero Gimena Gómez marcó el 1-0 en el 8. El Palau le dio la vuelta al marcador con goles de Puigdueta (15’) y Salvañà (17’). Horche falló otra falta directa y Felamini hizo el 2-2 en el 19. En una tensa segunda parte, Victòria Porta hizo el 3-2 (41’) y Salvañà empató a falta de 25 segundos. Pero eso ya es historia y los penaltis hicieron justicia para proclamar campeón al Vila-sana. Habrá más títulos.

Lluís Rodero, el entrendor del Vila-sana, estaba ayer emocionado tras ganar el primer título de la historia del club y destacaba el esfuerzo con el que se ha logrado. “Nadie sabe lo que cuesta ganar un título, hay muchas horas de trabajo. Me alegro mucho por las jugadoras, evidentemente estoy contento por mí, por ellas, por el club, por mi familia que están siempre detrás aguantando los malos momentos y ahora ver las caras de la afición, del presidente y de las jugadoras, no tiene precio”, destacó.

Señaló que por fín se ha roto una especie de maleficio, tras tres finales perdidas. “Sí, lo hemos roto a base de luchar, siempre se dice que para ganar finales has de estar, hemos estado en muchas, por desgracia lo hemos pasado mal. Hoy ha caído de nuestro lado y creo que hemos hecho méritos para que cayera”. Dijo sentir “satisfacción por todo el equipo, satisfacción personal, por todos los que están a nuestro lado y ganas de más”.Admitió que se habían quitado un peso de encima, pero daba mucho valor a lo que ha logrado el equipo. “Realmente queríamos quitarnos este peso porque al final todo el mundo te juzga por los premios y no es así. Hemos hecho grandes temporadas, se ha de ser consciente de que somos dos veces subcampeonas de Eusopa, que en la Liga siempre llegamos al play off.. por tanto, estoy muy satisfecho aunque es cierto que necesitábamos esto”, concluyó.Por su parte, el presidente, Ramon Porta destacaba el valor histórico del título: “Llegamos a todas las finales y nunca ganábamos nada, esta vez nos ha tocado, aunque nos han empatado a falta de 25 segundos. Pero tenemos unas grandes jugadoras que se han sabido sobreponer y la suerte al final ha caído de nuestro lado”.Reconoció que había sufrido y que “si no es sufriendo no hay manera, es una realidad. Este año volveremos a jugar todas las finales y espero y deseo que ganemos alguna más” y concluyó diciendo que sentía “mucha satisfacción al ver toda la gente y cómo han disfrutado. Se lo merecen”.