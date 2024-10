Dos leridanos, campeones de la Supercopa de Francia

Publicado por Xavier Pujol Verificado por Creado: Actualizado:

Los leridanos Roc Llisa y Jaume Bartés, ambos formados en la cantera del Llista, conquistaron este pasado sábado la Supercopa de Francia con el SCRA Saint Omer, después de ganar el partido de vuelta por 3-1 y levantar el 2-1 que había cosechado en la ida frente al Quevert. Es el octavo título que consigue Llisa con el conjunto galo, en el que afronta su cuarta temporada consecutiva, y el primero de Bartés, que justo ha recalado este verano.

Llisa, de 27 años, es uno de los referentes del Saint Omer, el club dominador de la última década en Francia. Cuatro Supercopas, tres Ligas y una Copa es el palmarés del leridano en los poco más de tres años que lleva enrolado en el conjunto galo, donde se encuentra como en casa. “No me puedo quejar. Al principio me costó un poco la adaptación por el idioma, pero cada vez me encuentro más integrado, tanto a la ciudad como al equipo. Desde que llegué he tenido protagonismo, minutos y me siento un jugador importante”, reconoce el jugador de Mollerussa, que en su primera temporada acabó como máximo goleador de toda la Liga.Jaume Bartés, por su parte, estrena su palmarés en Francia, donde afronta ya su cuarta campaña consecutiva después de una primera en el Poiré y las dos últimas en el Nantes, si bien comenzó esta pasada en el Giovinazzo italiano. “Estoy en un momento de adaptación. Soy el único fichaje del equipo, que continúa con la misma base de jugadores, y eso no es fácil, porque llevan mucho tiempo jugando juntos”, explicó el leridano, de 29 años, y que en su periplo en el Wolfurt ganó dos Ligas de Austria.El gran aliciente para ambos será la participación en la Champions League, que el Saint Omer disputa por cuarto año consecutivo. Esta campaña ha quedado encuadrado en el mismo grupo que Barça, Oporto y Noia, mientras que el resto de rivales serán el Sporting o el Barcelos y el Reus, Voltregà o Follonica. “Llevo los últimos tres años jugando la Champions y ese es uno de los motivos por los que me vine aquí, porque el nivel de la Liga no es comparable a la OK Liga de España, porque la diferencia entre los equipos de arriba y el resto es muy importante, pero compensa porque puedes jugar la Champions, que es el top a lo que puede aspirar un jugador”, señaló Llisa. Para Bartés, en cambio, será su debut en la máxima competición europea. “Es un aliciente muy grande poder jugar estos partidos y si estoy aquí es para eso, para disfrutar de estos partidos y mejorar, porque me gustan los retos”, indicó el leridano, que en su etapa en el Wolfurt y en el Poiré sí llegó a disputar la Copa CERS, actualmente Europe Cup, la segunda competición continental.