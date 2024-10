El Madrid remonta liderado por Vinícius

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El Real Madrid se impuso ayer por 5-2 al Borussia Dortmund después de remontar en la segunda mitad el 0-2 con el que se llegó al descanso. Los goles de Rüdiger, Lucas Vázquez y Vinícius Júnior, este autor de un ‘hat-trick’, le dieron la vuelta al marcador. Volvió a aparecer el factor Santiago Bernabéu en una noche europea para apaciguar los problemas a cuatro días del clásico.

El FC Barcelona está en su primera ‘semana grande’ de la temporada, ya que se mide hoy al Bayern de Múnich en la Liga de Campeones, en Montjuïc, y al Real Madrid en LaLiga el sábado, en el Santiago Bernabéu, dos duelos de altísimo nivel que calibrarán el gran estado de forma en el que está el cuadro de Hansi Flick.

El conjunto bávaro visita el coliseo azulgrana como invicto en la Champions y líder de la Bundesliga. Hay mucho más en juego que los tres puntos porque el Barça quiere recuperarse ya de las derrotas abultadas sufridas ante los alemanes. Sin duda, la más recordada es la del infame 2-8 con Hansi Flick, ahora ‘salvador culé’, como técnico del Bayern. Ahora Flick puede de algún modo pedir perdón a su actual afición si logra que su equipo gane de una vez por todas a los alemanes. Pero la herida es profunda y dolorosa, ya que el Barça no gana al Bayern de Múnich desde 2015, cuando les eliminó en semifinales de camino a la Champions que, con Luis Enrique en el banquillo, ganaron por última vez, en Berlín.Desde entonces, seis duelos entre ambos saldados con seis triunfos alemanes. Además, el Barça ha anotado 4 goles y encajado 22 en esos duelos y, en los últimos cuatro choques, tras ese 2-8, el balance es de 0-11 para el Bayern. Sin duda, el gran ‘coco’ y verdugo del Barça en los últimos años, así que las ganas de revertir esta situación están a flor de piel y, además, podrían hacerlo usando al comodín de Flick, quien ayer dejó claro que “no vale el pasado. Vale el aquí y el ahora. Lo que ocurrió en el pasado no podemos influir sobre ello, pero sí podemos hacerlo sobre el partido de mañana –hoy–”. Y añadió: “Trabajamos todos los días por el presente. Cada uno de los jugadores tienen una unión increíble, creo que La Masia influye mucho en cómo los jugadores trabajan. Todos se preocupan los unos de los otros y si pienso en el momento que entró Gavi se me pone la piel de gallina. Eso lo dice todo de este equipo”. En cuanto al partido, Fick reconoció que “hay que mantener la idea de cómo queremos jugar. Hay cosas claras que tiene que hacer el equipo, aunque no salgan siempre al cien por cien. Y sí, será importante presionarles bien, pero también replegarse bien cuando toque y no cometer errores”.

El Girona FC venció ayer por 2-0 al Slovan Bratislava en la tercera jornada de la fase de liga en la Liga de Campeones, gracias a un gol de Miguel Gutiérrez y otro de Juanpe Ramírez, que significa la primera victoria de la historia del cuadro gerundense en esta competición. Montilivi vivió otra noche para el recuerdo, enmendando la derrota (2-3) cosechada el pasado 2 de octubre ante el Feyenoord, cuando la afición gerundense disfrutaba en casa del máximo torneo europeo y soñaba con un debut redondo que nunca llegó.

Aunque contra el equipo de Róterdam no pudo ser, esta vez los pupilos de Míchel Sánchez tenían delante a un rival menos feroz. El Slovan oposita a ser de los últimos clasificados en este nuevo formato de Champions League, sin apenas pólvora en la línea del ataque, y ayer lo demostró. El técnico del Girona tuvo que lamentar la enésima lesión, esta vez de Iván Martín, que tuvo que retirarse antes de llegar a la media hora de juego.

“Mi camiseta con el nombre de Nico fue una falta de respeto”

Raphinha, uno de los azulgranas más en forma, habló ayer sin tapujos de los rumores que situaban en verano a Nico Williams en el Barça, y recordó un episodio desagradable para él, cuando un creador de contenido subió a su Instagram una camiseta del Barcelona con el nombre de Nico Williams y el número 11 de Raphinha, a lo que el extremo brasileño respondió con varios emoticonos de risa. “Fue una broma de mal gusto lo de la camiseta de Nico Williams. Hay que respetar a los jugadores del club. Fue una falta de respeto hacia mi trabajo. Pero la gente hace lo que quiere”, señaló el de Porto Alegre.

El Aston Villa sigue firme en el liderato y el PSV frena al PSG

El Aston Villa de Unai Emery sigue con paso firme en la Liga de Campeones al firmar su tercera victoria ante el Bolonia (2-0), que le deja en la cabeza de la tabla y le convierte de momento en el único equipo que no ha cedido puntos, en una tercera jornada de fase de liga en la que el Paris Saint-Germain de Luis Enrique no pasó del empate ante el PSV Eindhoven (1-1). Por su parte, el Arsenal se impuso por la mínima al Shakhtar Donetsk en el Emirates Stadium (1-0), el Milan ganó al Brujas (3-1), el Mónaco goleó al Estrella Roja (5-1) y la Juventus se vio sorprendida por el Stuttgart (0-1) en Turín.