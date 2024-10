¡A por más títulos!

El Vila-sana inicia hoy una nueva temporada en la OK Liga habiendo visto cómo el pasado fin de semana se cumplía su gran sueño, ganar su primer título. Aquel club que nació en 2003 con el empeño de unos padres que querían que sus hijas practicaran deporte en una población de poco más de 700 habitantes se ha hecho mayor y afronta esta temporada 2024-2025 consolidado como uno de los cuatro mejores equipos de la élite estatal y de Europa, aspirante a todos los títulos después de estrenar sus vitrinas con la Supercopa. Hoy abren la Liga recibiendo al Raxoi (19.00).

Lluís Rodero cuenta esta temporada con una plantilla más amplia. El entrenador, igual que su plantilla, staff técnico y el presidente Ramon Porta han luchado mucho para hacer del Vila-sana un referente y un lugar en el que todas quieren jugar. El equipo se ha reforzado con Ana Horche, procedente del Las Rozas; Dana Antón, que llega del Voltregà y la leridana Laura Pastor, que lo hace del Alpicat. Siguen en el equipo las porteras Anna Salvat y Sandra Coelho, las argentinas Luchi Agudo, Dai Silva, Flor Felamini y Gimena Gómez y completan la plantilla Sara Planella y Maria y Victòria Porta, que han vivido desde dentro el crecimiento del club. Victòria, además, lo hace como campeona del Mundo.Rodero afirma que para ser campeonas hay que salir a ganar desde el primer día. “Sí, el Raxoi es un equipo nuevo en la categoría, pero a nosotros eso no nos importa. Este año tenemos los objetivos marcados, pensando partido a partido, cada uno es una final”. Valora positivamente los tres fichajes que conforman una plantilla más potente. “Tenemos más competitividad en los entrenamientos, a la hora de hacer convocatorias y queremos crecer como equipo”. Dispone de una plantilla que combina experiencia con juventud: “La idea es esta. Va subiendo gente joven, también miramos a la base, a ver como están las categorías de abajo de cara al día de mañana y pensando un poco en todo. El club ha de ser ambicioso”.

Sobre la Supercopa ganada en Fraga el pasado domingo, el primer título de la historia del club, dice que “yo ya no me acuerdo, ha pasado una semana, disfrutamos mucho el domingo pero ya hay que tocar otra vez con los pies en el suelo. Muy contento por el equipo, por las jugadoras y sobre todo por el presidente, la afición y no engañaré, también por mi familia, que siempre está a mi lado. Ahora lo que toca es seguir luchando porque queremos más”. Y también da valor al hecho de “ser dos veces subcampeonas de Europa, valoro mucho llegar a finales que hemos merecido ganar y no hemos ganado. Para llegar aquí hemos tenido que perder varias y algunas de forma dolorosa”.