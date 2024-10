'La victoria nos ha liberado'

Publicado por Xavier Pujol Verificado por Creado: Actualizado:

La victoria lograda el pasado domingo ante el Manresa, la primera de la temporada y de la historia del club en la Liga ACB, ha supuesto una inyección de moral para el Hiopos Lleida después de encadenar tres derrotas. “Está claro que ganar hace subir el estado de ánimo y nosotros veníamos de partidos difíciles. El hecho de conseguir esta victoria nos ha liberado un poco y nos ha dado un plus más de confianza”, señaló ayer Gerard Encuentra que, no obstante, avisó que “tampoco tiene que ser un exceso de confianza. Estamos contentos por haber conseguido la primera victoria ante nuestra gente, pero la temporada es larga y ahora nos viene un partido muy complicado”.

Y es que mañana visitan al Breogán, un equipo que también estrenó su casillero de victorias la pasada jornada, en su caso en la pista del Joventut. Aunque dice que “todos los partidos son importantes”, reconoce que el de mañana lo es un poco más porque “en las primeras quinielas que hace todo el mundo lo ponen en nuestra guerra”, apunta Encuentra, que destaca la dificultad tanto del rival como del escenario. “Es un equipo que, al igual que nosotros, también está en construcción y en su pabellón aprietan muchísimo. Gente que ha estado dice que es parecido al Barris Nord, de ahí que sumar una victoria nos daría mucha confianza”, afirmó.Enfrentarse a un equipo que también está con una victoria y que todo apunta a que será uno de los rivales directos en la lucha por la permanencia no añade más presión al equipo, según Gerard Encuentra. “Tenemos la presión que nos ponemos nosotros mismos. Sabemos de la importancia del partido y que nuestro calendario de inicio es durísimo, porque después del Breogán vienen Andorra, Baskonia y Real Madrid. Lo sabemos y, más allá de importarnos ganar o perder, lo que nos hemos marcado en este inicio es crecer, mejorar y estar cada día un punto mejor que el anterior. Somos conscientes de que el calendario es difícil y que el partido en Lugo es muy importante para nosotros por el hecho de que es un rival que puede ser directo, pero ganar o perder no sería significativo, por eso lo que queremos es que el equipo juegue un poco mejor que ante el Manresa”, señaló.Sobre el Breogán comentó que “es un equipo que en defensa trampea mucho, a veces se pone en zona y va cambiando la defensa del bloqueo directo en función del rival. Tiene jugadores con muchos puntos en las manos, como Charlie Moore, Jordan Davis o Darrun Hilliard, un bloque nuevo que se está construyendo, pero con jugadores de mucho renombre y capaces de anotar con mucha facilidad. Lo que les caracteriza es que son un equipo que defensivamente hace que el rival no juegue a gusto, y que en ataque lo definiría como un equipo competidor, jugando siempre al límite de lo que puede”, declaró.Por otra parte, Gerard Encuentra ya pudo contar en la sesión preparatoria de ayer con Corey Walden, que aún no había entrenado, y Edo Muric, que se tuvo que retirar el jueves antes de tiempo, por lo que, si no hay contratiempos, estarán disponibles para jugar.

Mrsic: “Lleida es un equipo con mucha calidad y experiencia”

El entrenador del Río Breogán, Veljko Mrsic, considera que el Hiopos Lleida es un recién ascendido atípico, porque en su plantilla tiene jugadores de “mucha calidad y con mucha experiencia”, dijo. “Es un buen equipo, que el otro día ganó al Manresa, que viene de competir contra el Barça y que cayó en la prórroga contra el Zaragoza. El único partido que perdió con facilidad fue contra el Unicaja, que está haciendo el mejor baloncesto de Europa en estos momentos. Lleida es un equipo con mucha calidad, con jugadores con experiencia y que llegará anímicamente reforzado por su última victoria”, destacó.En su comparecencia ante los periodistas, el técnico croata apuntó que su equipo está “mejorando cada semana” a pesar de que todavía tiene margen de mejora “en la toma de decisiones, en el uso de faltas, en la circulación de balón y en el rebote ofensivo”, comentó.

“Sé que Hamilton nojugará este partido”

Gerard Encuentra fue escueto cuando fue preguntado ayer por la situación de Johnny Hamilton, al que le siguen haciendo pruebas para conocer el alcance de la lesión que sufre en la muñeca derecha. “Está pasando pruebas, pero esto lo deberían contestar los médicos, yo solo sé que para el partido contra el Breogán, que es en lo que estamos enfocados, no estará disponible, por lo tanto no pienso en ello ni un minuto. Solo estoy centrado en cómo atacar la zona del Breogán, cómo parar a Hilliard, y Hamilton sé que no jugará este partido. El comunicado que tenga que hacer el club, que lo haga, a mí me toca pensar en el Breogán”, sentenció.

El Robles recibe hoy al colista Almeda

El Robles Lleida buscará esta tarde (19.00) el segundo triunfo de la temporada ante la visita de uno de los colistas del grupo, el Almeda, que ha perdido los tres partidos disputados hasta ahora. El técnico de las leridanas, Rubén Petrus, no se fía del rival y espera que sus jugadoras salgan mentalizadas a por el segundo triunfo del curso.