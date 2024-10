El Hiopos, a reafirmarse en Lugo

El Hiopos Lleida visita hoy (17.00) la pista del Río Breogán, con la oportunidad de reafirmarse en la Liga Endesa, después de conseguir su primera victoria en la máxima categoría el pasado domingo, ante el Manresa (83-81). El triunfo ha supuesto un refuerzo moral y “ha liberado” al equipo, en palabras del entrenador de los leridanos, Gerard Encuentra.

Así, el técnico tiene al equipo “con un plus más de confianza” para visitar a un Breogán que también estrenó su casillero de victorias en la última jornada, batiendo a domicilio al Joventut (70-76). Tras dos derrotas abultadas, ante Bilbao (90-72) y Valencia (75-87), y un partido suspendido en casa ante Tenerife por humedades en el pabellón, el conjunto dirigido por Veljko Mrsic también tratará de repetir victoria ante un Hiopos Lleida que llega con confianza pero con una baja de última hora, la de Dee Bost, que podría dejar el club para jugar en Polonia.Según informó el club, el base norteamericano no viajó con el equipo a Lugo “por motivos personales” y causará baja para el partido, después de una semana en la que otro de los exteriores, Corey Walden, se perdió algunas sesiones de entrenamiento por molestias, aunque ya se ejercitó el viernes y estará disponible, al igual que Edo Muric, también con molestias.La ausencia de Bost para el partido se une a las informaciones de algunos medios polacos en los últimos días, que hablan de un inminente regreso del norteamericano a la liga polaca, en la que ya militó en la temporada 2015-16 en el Zielona.Así, Encuentra deberá adaptar la rotación exterior y el equipo también seguirá con pocos efectivos en la pintura, porque Johnny Hamilton aún no está disponible, por lo que Dereck Cooke está llamado a volver a tener protagonismo ante un equipo que destaca por su buena capacidad para cerrar el rebote en defensa. De hecho, el Breogán es el quinto equipo con mejor promedio de rebotes defensivos, con 26,7 capturas de promedio por partido.Sobre el rival, Encuentra destacó que “es un equipo que en defensa provoca que el rival no juegue a gusto, que muchas veces se pone en zona y cambia la defensa del bloqueo directo en función del rival”. En el aspecto ofensivo, el técnico leridano destacó que “tiene jugadores con muchos puntos en las manos y que en ataque juegan siempre al límite de lo que pueden”. “Son un bloque nuevo que se está construyendo, pero con jugadores de mucho renombre como Charlie Moore, Jordan Davis o Darrun Hilliar”, añadió el técnico, que reconoció que “el partido es muy importante para nosotros porque el Breogán es un rival que puede ser de nuestra Liga, pero ganar o perder no sería significativo, lo que más queremos es que el equipo juegue un poco mejor que lo que hizo ante el Manresa”.

Duelo entre dos equipos con ritmos muy elevados

Aunque Breogán y Hiopos Lleida ocupan la zona baja de la tabla y están entre los cinco equipos que menos puntos anotan por partido (77,8 para los leridanos y 74,3 para los lucenses), los dos equipos destacan por jugar a un ritmo muy alto. El Hiopos, de hecho, es el equipo que juega a un ritmo más alto de la Liga, con una media de 77,2 posesiones por partido, mientras que el Breogán es el cuarto en dicha clasificación, con 75,8 de promedio, las mismas que el Zaragoza, que es tercero.

Granada y Girona caen al descenso tras perder

Granada y Girona perdieron ayer sus respectivos partidos y son los dos equipos que ocupan ahora la zona de descenso, de la que sale provisionalmente el Hiopos Lleida. El conjunto andaluz cayó en Andorra (87-71), mientras que el Girona perdió en casa ante el UCAM Murcia (75-82). Por su parte, el Joventut de Badalona dio la sorpresa venciendo en casa del Baskonia en un partido muy ajustado (79-82), mientras que el Coruña venció con mucha claridad al Zaragoza en casa, por un contundente 110-86.