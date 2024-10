Empate ante un gran rival

Publicado por Área 11 Verificado por Creado: Actualizado:

El Mollerussa sigue sumando. Ayer consiguió un más que valioso punto en uno de los campos más complicados de la categoría. Los de Moha el Yaagoubi estuvieron incluso, muy cerca de conseguir los tres. El conjunto del Pla d’Urgell logró cuajar un buen partido a pesar del rival que tenía enfrente.

Tras unos primeros compases de igualdad, L’Hospitalet tomó el mando del partido y empezó a generar peligro ante la portería de Albert Batalla. La primera ocasión clara de gol llegó antes de la primera media hora de juego. El meta de los del Pla d’Urgell realizó una buena intervención a disparo de Vitalie. La réplica llegó poco después en un tiro de Zourdine desde la frontal del área, pero el cuero salió por encima del travesaño de la portería ribereña. Los minutos se fueron consumiendo hasta que apareció Jofre. Una buena recuperación de Lamin en el centro del campo, acabó con un balón abierto para Zourdine que asistió a Jofre para que este lograse adelantar al Mollerussa en el marcador. Un tanto muy celebrado por los aficionados desplazados desde tierras leridanas. A L’Hospitalet no le quedó tiempo para intentar una reacción e irse al vestuario con un marcador más favorable. Tras el paso por los vestuarios, los franjirrojos saltaron al terreno de juego con mucha más intensidad y volcados ante Albert Batalla para conseguir su primer objetivo, que no era otro que empatar.A los 63 minutos, Lluís Estebe estuvo muy cerca de conseguirlo. Ni los cambios realizados por el técnico local, Jordi Canals, cambiaron la dinámica del partido. Mucha voluntad en el conjunto ribereño y poco más. Por su parte, el Mollerussa se encerraba bien atrás, defendiendo su gol, e intentando sorprender al rival al contragolpe para asestar un nuevo golpe. No lo consiguió.Ya en la recta final, y con L’Hospitalet todavía vivo, apareció la mejor versión de los ribereños. Y Pol Ballesteros logró igualar el marcador. Quedaba aún tiempo para que pudiera pasar de todo. Pero ninguno de los dos equipos fue capaz de rematar la faena. Los de Canals lo intentaron hasta el final, pero se encontraron un auténtico muro delante. Con este empate, el Mollerussa encadena tres empates seguidos fuera de casa que le permiten escalar hasta la novena plaza, con nueve puntos y a la espera de conocer los resultados del resto de la jornada.

Moha: “Estoy muy contento porque el rival era complicado”

El entrenador del Mollerussa se mostró contento por el punto conseguido. “La verdad es que estoy muy contento porque el rival era complicado por las dimensiones del campo. Sin embargo, hemos hecho un gran trabajo todo el equipo y ahí está la recompensa. Nosotros siempre salimos a ganar y no debemos aflojar”. Sobre el partido apuntó que “L’Hospitalet ha tenido en la primera parte el dominio del balón, pero nosotros lo hemos contrarrestado con un bloque alto para intentar recuperar balones. En uno de ellos hemos conseguido adelantarnos en el marcador. En la segunda mitad, el rival ha dado un paso adelante y nos ha empatado. A pesar de ello, el equipo ha estado muy bien”, aseguró. “El Mollerussa es un equipo en construcción y poco a poco se está viendo”, concluyó Moha el Yaagoubi, el técnico de los del Pla d’Urgell, que ya piensan en el próximo domingo, cuando visitarán a la Montañesa.

El Atlètic Lleida visita al Badalona dispuesto a revertir su mala racha

El Atlètic Lleida visita hoy al CF Badalona (12.00) en un partido en el que el equipo que entrena Gabri intentará romper su mala racha, tras haber encadenado 4 derrotas y tras sumar solo uno de los últimos 15 puntos en juego. El técnico del equipo leridano explicaba que “después del partido contra el Tona, el equipo acabó preocupado porque son situaciones complicadas. Hay que hacer autocrítica y buscar soluciones para revertirlo”. En cuanto al rival de hoy, que lleva cuatro derrotas, un empate y dos victorias, comentó que “el proyecto del Badalona es sólido y consolidado. Es un equipo con experiencia en Tercera RFEF y en categorías superiores”. Añadió que espera un partido “igualado, con dinámicas similares y ambos tenemos necesidad de puntos. Su proyecto les obliga a estar en la zona alta de la tabla, pero su dinámica actual les ha cogido a contrapie”, dijo.