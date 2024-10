Gran victoria para empezar

La fiesta que comenzó para el Vila-sana hace una semana en Fraga, proclamándose campeonas de la Supercopa, el primer título en la historia del club, tuvo continuidad ayer en su pista, ante su afición, donde el equipo de Lluís Rodero abrió la Liga con una goleada sobre el recién ascendido Raxoi (8-1). El ambiente festivo en el pabellón se mantuvo desde antes del inicio del encuentro, que pudo acabar con una mayor goleada dada la superioridad de las leridanas, que sentenciaron en la primera parte con un 4-1, con goles de Maria Porta, que abrió el marcador y un hat-trick de Victòria, que estuvo estelar.

El ambiente festivo ya se notaba antes de entrar en el recinto, del que salía la música de la charanga Festucs Brass Band, contratada por el club en un día de festejos. El Raxoi de Santiago de Compostela hizo el pasillo a las campeonas de la Supercopa, entre la ovación de los aficionados, que agradecieron el detalle de las gallegas y, dado que era el primer partido en casa, tuvo su homenaje Victòria Porta, campeona del Mundo con España el pasado mes de septiembre. Josep Maria Gaset, patrocinador del club desde su fundación en 2003, entregó un ramo de flores a la jugadora y la firma Replic, espónsor del equipo, al que proporciona el material deportivo, le entregó unas zapatillas personalizadas con su nombre.La fiesta tenía que seguir en la pista y aunque el primer remate lo firmó el Raxoi a los 12 segundos, el Vila-sana empezó a poner cerco a la portería muy bien defendida por Noa Cotelo, que evitó una goleada mayor. Tras los intentos de Flor Felamini (1’), Luchi Agudo y Victòria Porta (7’), quien estrenó el casillero goleador en la actual Liga fue Maria Porta, que marcó el 1-0 en el minuto 8. Un premio para la gran capitana, que lleva en el club desde sus inicios en 2003, junto con Victòria.El Raxoi no quería ser convidado de piedra en la fiesta y empató a los 12 minutos. El Vila-sana perdió una bola en ataque, lo que propició una contra del Raxoi, Martina Sad se plantó ante Anna Salvat y le batió anotando el 1-1. Rodero había advertido que no quería confianzas ante un rival recién ascendido y el tanto le daba la razón.Empezó entonces el festival de Victòria Porta, que demostró su gran momento de forma. Marcó el 2-1 en el minuto 15. Un golazo con un lanzamiento desde media pista. El 3-1 (21’) lo marcó en una excelente jugada personal y el 4-1 (23’) tras recibir en el área y marcar con un remate a la media vuelta. Así se cerraba la primera parte.La segunda ya sobró porque no tuvo color. Por si había alguna duda de que el encuentro estaba sentenciado, Dai Silva y Gimena Gómez marcaron el 5-1 (26’) y el 6-1 (27’), respectivamente. Solo faltaba saber el resultado final y Dana Antón lo cerró con un doblete (36’ y 38’) para colocar el 8-1 final.

El entrenador del Vila-sana, Lluís Rodero, se mostró muy contento por empezar la Liga con victoria, tras una semana de celebraciones por el título de la Supercopa: “Estoy muy satisfecho, primero por las jugadoras, era una semana difícil después de estar entre fiestas y celebraciones. Muy contento por la seriedad de las jugadoras, por ver la alegría de la afición y creo que hemos estado muy serias en el primer aspeto, que era la acción tras pérdida de bola. Hemos hecho una buena presión y eso ha condicionado el partido al rival, porque perdía la bola muy rápido y hemos creado muchas ocasiones”, explicó.

Sobre la goleada dijo que “para mí teníamos que haber hecho algun gol más, tal como ha ido el partido. Pero al final cuando juegas contra equipos ante los que te sale todo y eres superior, también es difícil exigir. Creo que jugamos para el público y eso también es de agradecer. Por tanto, satisfecho, pero hay que pensar en ir partido a partido y tenemos claro que no habrá ninguno fácil. En todos habrá que trabajar y estar muy concentradas desde el inicio”. Destacó que “las jugadoras han demostrado que son serias y profesionales y han hecho un gran encuentro ante un buen equipo”, concluyó.