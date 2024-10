Rozan el empate en Voltregà

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El Lleida.net Alpicat no perdió nunca la fe de poder puntuar ayer en la pista del Voltregà (4-3) pero se quedó a las puertas del empate en un choque en el que le duró muy poco la ventaja inicial y en el que el equipo de Osona generó más ocasiones. Así, el Voltregà gana su primer partido ante un Alpicat que aún no conoce la victoria en la OK Liga y cae a la penúltima plaza.

El Voltregà hizo valer su condición de local y supo encerrar al Alpicat y generar más ocasiones, que Xavier Bosch solventó con mucho acierto. Sin embargo, en una de las primeras llegadas leridanas, Miquel Serret forzó una falta directa que Oriol Llenas definió con mucha clase para adelantar al Alpicat (0-1).Sin embargo, la ventaja leridana duró apenas segundos, porque Vargas empató con una gran jugada individual (1-1). Como su equipo seguía sufriendo tras el empate, Sito Expósito pidió un tiempo muerto que sirvió para que el Alpicat se sacudiera el dominio del conjunto local.No obstante, Èric Vargas volvió a poner a prueba a Xavi Bosch, poco antes de que Iago Vázquez viera la tarjeta azul y dejara al Alpicat en inferioridad. Burgaya desaprovechó la falta directa, lo que derivó a un tramo de asedio absoluto local. Bosch volvió a intervenir con mérito, pero a pocos segundos de recuperar el quinto jugador, el Alpicat encajó el 2-1 con el que se llegó al descanso.El Voltregà volvió a generar ocasiones en el arranque del segundo tiempo. No obstante, el Alpicat volvió a tirar de efectividad y empató en una jugada que definió Miquel Serret (2-2). Pero como le pasó tras el 1-0, volvió a encajar poco después. Fue en un penalti que Àlex Rodríguez erró, pero que convirtió en gol tras recoger el rechace (3-2). A medida que se acercaba el final, el partido se abrió y ambos equipos generaron peligro.En el 40, Iago Vázquez tuvo una oportunidad clara, pero en el contragolpe Àlex Rodríguez forzó un penalti que él lanzó de nuevo. Xavi Bosch volvió a pararlo y esta vez no permitió una segunda acción. Aun así, el propio Rodríguez se resarció de inmediato y, estableció el 4-2 en una gran acción individual.El Alpicat no se dio por vencido y recobró las esperanzas con el 4-3 de Oriol Llenas a 4:30 del final. Ya a la desesperada y sin portero, Munné tuvo el empate en un tiro liberado, en un último minuto muy movido, en el que el Voltregà falló una falta directa. Con la derrota, el Alpicat se queda con solo dos puntos en la tabla, ambos logrados en casa.

El entrenador del Lleida.net Alpicat, Jordi ‘Sito’ Expósito, lamentó que “hemos cometido errores evitables que ante un rival necesitado de puntos se pagan caros”, pero alabó la capacidad que tiene su equipo “para competir”.

“El equipo es rebelde y nunca pierde la cara al partido. Creemos que merecemos más en este tramo de temporada. De momento las victorias no están llegando, pero hemos demostrado que tenemos argumentos para competir y ser un equipo de OK Liga. No sabemos si la situación es circunstancial o será siempre así, pero sabemos que podemos competir”, explicó el técnico del Alpicat, que puso el foco en “mejorar de cara al siguiente partido para evitar los errores que hoy nos han penalizado y sumar ante el Alcoi”.Más allá del análisis sobre su equipo, se mostró muy crítico con que “los árbitros de momento no nos están respetando como el equipo de OK Liga que somos y creo que es el momento de decirlo después de cuatro jornadas”. “Siempre se decantan por el equipo grande, el que lleva más tiempo en la competición. Hoy el rival ha tenido cuatro pelotas paradas y da la sensación que siempre que estábamos cerca de marcarles les llegaba un balón parado que nos cortaba de cuajo nuestra reacción”, protestó el técnico, que añadió que “no digo que ninguna de las acciones que señalaron no fuera falta, pero entonces en la otra área también se tenían que pitar otras muchas”.