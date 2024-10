“Ha sido un partido durísimo”

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

Gerard Encuentra, entrenador del Hiopos Lleida definió el partido como “durísimo”, aunque reconoció que “sabíamos de la dificultad de ganar fuera de casa y más en ambientes como este, que es un espectáculo para el baloncesto”.

El leridano consideró que “el partido ha sido muy igualado, a dinámicas, intercambiando golpes marcados por el acierto exterior. Ambos equipos hemos tirado mucho de tres llegando a un final de partido muy igualado, a cara o cruz”.En ese tramo final el equipo estuvo superlativo y el técnico se mostró “muy orgulloso, porque los jugadores han sacado mucho carácter para llevarse un partido que parecía muy difícil, todos juntos lo hemos sacado adelante”. El técnico fue preguntado por la actuación de Paulí en el último cuarto, pero abogó por destacar el trabajo grupal: “Esto no va de individualidades, va de cosas colectivas, como por ejemplo la defensa final que ha hecho Walden. No todo es anotar, me voy contento por el partido de Oriol pero sobre todo por el del grupo y el equipo”, sentenció.Sobre el inicio liguero del equipo, afirmó que “me gustaría llevar cinco victorias” pero que “lo más importante es trabajar y crecer”. “Estamos enfocados en ser mejores cada día para que nos dé resultados a la larga, nos dan confianza las victorias, pero también hay errores, hay que trabajar y mejorar el día a día”, reiteró.Además, Encuentra también puso énfasis en la actitud de los jugadores durante el partido: “Cuando uno estaba triste seguía animando, los jugadores que no entran en rotaciones estaban felices y van a seguir trabajando para entrar. Esa es la línea a seguir” concluyó.

Unicaja bate al Barça y es el líder en solitario

Unicaja se impuso ayer al Barça por 103-96 en el duelo entre los equipos que llegaban con pleno de triunfos y ahora es el líder en solitario. Por su parte, el Madrid superó al Manresa (86-61), el Valencia venció al Bilbao (98-103) y el Tenerife se impuso en el derbi ante el Gran Canaria (84-74).

Lleno espectacular en el Pazo de Deportes

Gran ambiente de baloncesto el que se vivió en la jornada de ayer en Lugo. Las gradas presentaron un ambiente espectacular sin ninguna silla vacía, con un lleno de más de 5.000 espectadores.se le dislocó

Bropleh salió con un dedo maltrecho

A falta de ocho minutos, en una pugna con Quintela que pareció falta del jugador local, se le dislocó un dedo de la mano a Thomas Bropleh. Estuvo descansando varios minutos, para anotar finalmente un tiro libre que tranquilizó al equipo en el último minuto. Al finalizar el partido, Bropleh salía con hielo en la zona del dedo.

«Somos un equipo, lo hemos peleado y los hemos dejado por debajo de 80 puntos en su casa» «Felicitar a Lleida por la victoria porque han jugado mejor. Han tenido más ritmo que nosotros »