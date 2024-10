'Hace un mes que estamos mejor en ataque y defensa'

Publicado por ARNAU VILÀ FONT Verificado por Creado: Actualizado:

Marc Garcia, entrenador del Lleida que ayer cumplía sanción, declaró tras el encuentro que “estoy muy contento por el trabajo de los míos. Desde hace cosa de un mes que estamos atacando y defendiendo mejor, y hoy se ha visto claramente” añadiendo que “el proceso es muy satisfactorio”. Y siguió diciendo que “la diferencia de ocasiones ha sido abismal, creo que estamos en una dinámica positiva y estas dos victorias seguidas nos irán muy bien para lo que nos viene”.

Destacó la actuación de jugadores como Diego Iglesias. “Hace unas semanas había el debate de si como titular no podía tener el mismo rendimiento que como revulsivo. Pues hoy nos ha demostrado que juegue cuando juegue nos puede aportar mucho. De hecho, es un jugador fundamental para nuestro juego”. También elogió a Fer Cortijo. “Es un jugador que a pesar de ser de los mejores de la categoría, tiene margen de mejora”, dijo en el contexto de la lesión de Mario Domingo en Elche. “Cortijo va a suplir bien a Mario, que por desgracia va a estar entre dos y cuatro meses de baja por una lesión en la rótula. No queríamos decir nada del alcance de la lesión antes del partido de hoy, pero vamos a estar un tiempo sin él”, aclaró.Acerca del cumplimiento de la sanción de dos partidos, el técnico alcireño reconoció que “se pasa muy mal allí arriba. Además nos han expulsado a Pol Fresneda que era el encargado de comunicarse conmigo y dar las órdenes a los demás”. Hasta se permitió bromear diciendo que “no se lo deseo ni a mi peor enemigo. A partir de ahora me voy a encargar de que no me expulsen más porque lo he pasado fatal”.Por su parte, el central Solbes agradeció a la afición su apoyo porque “se merecían vernos ganar”. Naranjo añadió que “hoy se ha visto premiado el trabajo del equipo y nos sacamos la espinita del día del Alzira”.