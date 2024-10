Márquez no puede con Bagnaia

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El piloto italiano Francesco Bagnaia (Ducati) se llevó ayer la victoria en el GP deTailandia, antepenúltima prueba del Mundial de motociclismo, por delante de Jorge Martín (Ducati), que amortiguó el golpe con su segundo puesto y se mantiene como líder de la general, mientras que Pedro Acosta (KTM) completó el podio, que se le escapó a un Marc Márquez (Ducati) que se fue al suelo cuando era segundo. Para el italiano es la novena victoria del curso.

La caída del de Cervera benefició, sobre todo, a Martín, que partió tercero y que pudo ascender así a una segunda plaza de la que ya no le apearía nadie. Antes, había conseguido situarse líder de la carrera en la salida, pero un error en una curva le hizo descender dos puestos.Con este resultado, el madrileño pierde ventaja en la general del campeonato pero sigue primero (453 puntos) con 17 puntos de renta sobre ‘Pecco’ (436), todo a falta de dos carreras al esprint y dos carreras largas para la conclusión. Mientras, Márquez, que terminó duodécimo, continúa tercero (355), con once puntos por delante de Enea Bastianini (Ducati), decimocuarto ayer.Una vez apagados los semáforos en el trazado de Buriram, con la lluvia haciendo acto de presencia, el de San Sebastián de los Reyes tomó el mando de la carrera con Bagnaia y Márquez a su rueda. Trató de abrir hueco, pero las condiciones de la pista le impedían dejar atrás a sus rivales.Con 21 vueltas por delante, en la curva 3, la de la frenada más fuerte, Martín se fue largo y eso permitió tanto al italiano como al octocampeón del mundo sobrepasarle; regresó a pista tercero, lo que hacía que Bagnaia se quedase a solo 13 puntos virtuales en la general.Por delante, Márquez adelantó dos veces al italiano, pero en ninguna de esas ocasiones consiguió consolidarlo. A falta de 13 giros para el final, se fue al suelo y dejó vía libre para el bicampeón del mundo, pero también para un Martín que veía cómo se reducía la diferencia de puntos.Las posiciones se mantuvieron y la lucha se redujo al tercer puesto, con Acosta ganándole la partida al australiano Jack Miller (KTM), también superado en el último momento por el italiano Fabio di Giannantonio (Ducati).En cuanto al resto de españoles, Maverick Viñales (Aprilia) finalizó séptimo; Aleix Espargaró (Aprilia), lo hizo noveno, justo por delante de Alex Márquez (Ducati); Marc fue duodécimo y Joan Mir (Repsol Honda) cerró los puntos, decimoquinto. No acabaron Augusto Fernández (KTM), Alex Rins (Yamaha) ni Raúl Fernández (Aprilia).

El japonés Ai Ogura se proclama campeón del mundo en Moto2

El piloto japonés Ai Ogura (Boscoscuro) se proclamó ayer campeón del mundo de Moto2 después de terminar segundo en la carrera del Gran Premio de Tailandia, antepenúltima prueba del Mundial de motociclismo, en la que se impuso Arón Canet (Kalex) y en la que Marcos Ramírez (Kalex) completó el podio. Por lo que respecta al brasileño Diogo Moreira, que reside en Alcarràs, acabó quinto en la carrera y ocupa el puesto 17 en la general.En cuanto a Moto3, el colombiano David Alonso, ya campeón, confirmó su superioridad en la categoría y firmó una nueva victoria, la quinta consecutiva, con Luca Lenetta segundo y el neerlandés Collin Veijer tercero.

Marc Márquez admitió tras la carrera que había tenido fallos: “los humanos cometemos errores y hoy me ha tocado a mí”, explicó, añadiendo que “la velocidad estaba y planteamos la carrera correctamente, pero ha habido falta de paciencia en ese tramo, porque aún quedaban trece vueltas y estaba siendo el más rápido en pista”, recordó. “Hoy no he atacado bien. No es lo mismo un ataque de última vuelta que uno de mitad de carrera y atacaba a medio gas”, concluyó el leridano.

