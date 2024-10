El Hiopos Lleida negocia con Dee Bost su salida del club

El base estadounidense Dee Bost tiene sus horas contadas en el Hiopos Lleida. El club está negociando con el jugador su salida de la entidad, después de que no haya cumplido con las expectativas que se habían depositado en él. Dee Bost, de 35 años, ya no viajó con sus compañeros al partido que el equipo jugó y ganó el domingo en Lugo ante el Breogán (77-81) y su próximo destino apunta a la Liga polaca, en la que ya militó en la temporada 2015-2016.

Dee Bost llegó al Hiopos Lleida el pasado mes de agosto y tenía que ser, por su experiencia, el director de juego del equipo, pero su implicación no ha sido la esperada. Al poco de llegar, el club recibió una oferta de un club extranjero para hacerse con sus servicios, por una cantidad importante, pero el Hiopos Lleida lo consideraba una pieza básica y rechazó la operación. Finalmente, viendo que la implicación del jugador no era la idónea, el club ha asumido su marcha. Es, además, el segundo jugador de la Liga que más balones pierde.Por otra parte, el pívot estadounidense Johnny Hamilton habría superado las pruebas médicas a las que le ha estado sometiendo el club por su lesión en la muñeca y fuentes del club explicaban ayer que confían en que pueda ayudar al equipo en dos o tres semanas, una vez haya alcanzado un estado de forma mínimamente aceptable. Tal como informó SEGRE, el acuerdo que ha cerrado el club estipula que los emolumentos que percibirá el jugador durante el periodo que esté de baja serán mínimos y que el contrato, ya firmado y anunciado por el club, no se activará definitivamente hasta que no esté en condiciones de ser alineado por Gerard Encuentra. Además, el club habría incluido una cláusula por la que se puede ‘cortar’ en el caso de que el club lo crea conveniente.Por otra parte, el equipo, que está fuera de las posiciones de descenso tras la victoria del domingo en Lugo, continúa destacando en varias estadísticas individuales entre todos los jugadores de la Liga Endesa. Derek Cooke lidera la clasicación de rebotes, con una media de 8,4 por partido. Rafa Villar, por su parte, es el tercero en el ránking de recuperaciones y el segundo más fiable en los lanzamientos de tiros libres.