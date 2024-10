Formador en Paraguay

El Cerro Porteño, el club más poderoso del fútbol paraguayo junto al Olimpia, acaba de ser proclamado como el mejor de la pasada temporada contando los resultados de todos los equipos de las categorías inferiores y uno de los principales ‘culpables’ es el leridano Dani Rubiol (Ivars d’Urgell, 12-10-1973).

Rubiol ha sido el director de todo el fútbol base del club ubicado en la capital, Asunción, y que viste colores azulgrana como el FC Barcelona. “Quedamos campeones con el equipo juvenil y con el sub-17. Y además siete jugadores del sub-17 contribuyeron de manera decisiva a la consecución del título por parte de Paraguay del campeonato sudamericano de la categoría”, explica este entrenador leridano.La Asociación Paraguaya de Fútbol, el organismo federativo afiliado a la FIFA de aquel país, publica cada año la tabla clasificatoria de los clubes contabilizando todos los resultados de los equipos que tienen en sus canteras y el Cerro Porteño ha obtenido 461 puntos después de disputar 198 partidos entre todos sus equipos de base, de los que han ganado 142 y solo han perdido 21, marcando 550 goles y encajando 178. Olimpia y Libertad, ya a más distancia, han quedado segundo y tercero. Dani Rubiol, un auténtico trotamundos del fútbol internacional, pero especialmente arraigado en el paraguayo, ha tenido un papel destacado en este logro. Hace ocho años que marchó de casa para entrenar en el fútbol internacional de la mano del barcelonés pero muy vinculado a Lleida, Fernando Jubero, siendo el técnico asistente de este en el propio Cerro Porteño, el Guaraní y el Libertad, los tres en Paraguay, además de una etapa en el Jubilo Iwata japonés.Rubiol se encuentra desde hace unos días en tierras leridanas y, aunque es entrenador, su vocación actualmente es ser director deportivo de un club. “Por la experiencia que he ido adquiriendo durante todos estos años me veo más en el papel de observar jugadores y construir proyectos que de entrenador”, explica. Su próximo destino no tiene lugar ni fecha. “Han ido saliendo ofertas, pero tanto Fernando como yo pensamos que tiene que ser un proyecto lo suficientemente interesante. Puede ser en España o en otro país”, concluye Rubiol.