Amat: “En casa hay que sumar de tres en tres”

Publicado por Xavier Pujol Verificado por Creado: Actualizado:

El Pons Lleida completará hoy (20.30) la cuarta jornada de la OK Liga con un partido de los marcados en rojo en el calendario ante el Igualada, un rival directo en la lucha por entrar en la Copa del Rey y el play off. Su técnico, Edu Amat, reconoce la importancia del duelo por el hecho de jugarse en casa y para pasar página de las dos últimas derrotas, ante Liceo y, sobre todo, Barça, que no dejó muy buenas sensaciones. “Es cierto que la derrota en el Palau fue un golpe duro anímicamente. El hecho de no jugar el fin de semana nos ha ido bien porque hemos tenido unos días extras para recuperarnos mentalmente de esta derrota”, indicó.

Amat reconoció que “nuestro objetivo tiene que ser sumar de tres en tres, sobre todo en casa. Está claro que en casa es donde te tienes que hacer fuerte y donde no puedes fallar, y eso es quizás lo que nos faltó la temporada pasada en la primera vuelta, que no fuimos todo lo sólidos que nos hubiera gustado como local y toca corregirlo”, señaló el técnico listado, que ve al equipo preparado pese a las dos últimas derrotas. “Estamos tranquilos y sabemos que nuestra Liga pasa por hacernos fuertes ante estos equipos. Sabíamos que el inicio de Liga no sería fácil, pero ahora nos vienen tres partidos muy importantes para intentar sumar puntos”, dijo en relación al duelo de esta noche y a los dos siguientes, en la pista del Sant Just y el derbi ante el Alpicat en el Onze de Setembre.Sobre el Igualada, que llega tras plantar cara en la Copa Intercontinental al Oliveirense, el campeón, avisó de su potencial. “Ha sufrido muchos cambios respecto al año pasado y se está reconstruyendo. Es un equipo muy serio defensivamente y aplicado”, señaló.

Por otra parte, la plantilla listada volvió a tener ayer problemas para entrenar debido a que el parquet se ha levantado en algunas zonas, especialmente las que están tocando con la valla, debido a la humedad después de las lluvias caídas estos últimos días. Esta situación ya se vivió en vísperas de recibir al Liceo y, en principio, el partido de esta noche no peligra.