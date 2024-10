El Lleida se despide de la Copa del Rey tras caer ante el Barakaldo

El Lleida CF se despidió ayer de la Copa a las primeras de cambio, tras caer ante el Barakaldo en el Camp d’Esports (1-3), en un partido en el que el conjunto vasco exhibió la sobriedad y el colmillo de un equipo de Primera RFEF para pasar de ronda. El Lleida puso toda la fe que pudo, trató de proponer y muchas veces no pareció militar en una categoría menos que su rival, pero las desatenciones de su línea defensiva le condenaron y provocaron que, un año más, la andadura del Lleida acabe en primera ronda, sin enfrentarse a un Primera División.

En los primeros minutos, el Lleida vio cómo el equipo de superior categoría dominaba y llegaba al área de Iñaki. La mayoría de los disparos acabaron fuera, pero el portero local tuvo que intervenir en una vaselina de Urko, que trató de sorprenderle y le mandó el balón a las manos. El conjunto azul parecía condenado a resistir atrás ante un Barakaldo que sabía cómo romper la defensa. Sin embargo, las tornas cambiaron tras la ocasión más clara hasta entonces, que fue para el Lleida cuando Diego Iglesias se sacó un gran disparo desde la derecha que se estrelló en el palo.Era el minuto 23, y desde entoces el Lleida se convirtió en el dominador, pero recibió un jarro de agua fría cuando mejor estaba. En un balón largo, Iñaki salió en falso y vio cómo Buján le batía por arriba para que Revilla empujara a gol un balón que botaba con suspense hacia la portería (0-1). Las malas noticias en el Camp d’Esports no se acabaron aquí, porque justo después, Iglesias, el jugador más en forma del ataque azul, tuvo que ser sustituido por lesión.El Camp d’Esports quedó helado y el partido murió hasta llegar al descanso. Pese a la pausa y los cambios del Lleida, el arranque del segundo tiempo fue una continuación del primero, con un Barakaldo que controlaba el ritmo y un Lleida incómodo, que no encontraba la precisión, tampoco en una ocasión clara de Naranjo en el 53.

El conjunto leridano arriesgó subiendo la línea defensiva, pero cometió muchos errores en los balones largos visitantes. En el que parecía menos peligroso, una falta desde campo propio del rival, Santiago llegó muy solo desde atrás y anotó un 0-2 que parecía matar el partido.

Sin embargo, el Lleida tiró de fe y recortó distancias en un gol rocambolesco. Un centro de Unai desde línea de fondo acabó en el larguero, el portero despejó la segunda acción, pero se quedó descolocado y no pudo sacar el posterior tiro lejano de Cortijo (1-2). El Lleida siguió jugando en el filo de la navaja y rozó el empate, cuando Juanan, sin oposición, definió de una forma horrible lo que parecía un gol fácil con el portero fuera de lugar. Y como en la primera parte, la decepción volvió a llegar por dos, porque tres minutos después Santiago estableció el 1-3 en otro error de marcas de la zaga leridana para sentenciar el pase para un Barakaldo que en la previa tuvo un gesto amable con otro equipo de la ciudad, el Pardinyes, con el que se intercambiaron bufandas por su coincidencia de colores.

“El partido muestra por qué el rival juega en una cateogía más que nosotros”. Así resumió el técnico del Lleida, Marc García, su análisis sobre el partido de ayer ante el Barakaldo, del que destacó que “a nivel competitivo han estado mucho mejores que nosotros”.

“Ellos no nos han regalado nada, todo lo que hemos hecho lo hemos tenido que conseguir nosotros. Y nosotros sí que les hemos hecho muchos regalos. Si cometes errores básicos es casi imposible ganar ante un rival de superior categoría. Ha habido momentos en los que estaba igualado, pero la diferencia es que hemos regalado mucho más que ellos”, amplió el técnico.Además, el entrenador lamentó que “cuando nos hacen el 0-1 estábamos bien, atacábamos bien su profundidad y salíamos de la presión”, pero reiteró que “hemos tenido ocasiones y en momentos ha parecido que estaba igualado, pero ellos no nos han dado ni un dedo y nosotros les hemos regalado hasta el hombro. En momentos se lo hemos puesto muy fácil, demasiado”.Además, dejó claro que “los errores en defensa no me preocupan en exceso, porque en Liga hemos defendido bien y somos el equipo menos goleado”.

El entrenador de Alzira también tuvo un recuerdo por el mal momento que está pasando la provincia de València por el impacto de la DANA. “Los valencianos estamos tristes porque es un momento jodido para nosotros. Quiero enviar un gran abrazo a la gente de mi tierra. Llevamos muchas décadas trabajando muy fuerte y seguro que saldremos adelante”, dijo.

El Girona se pasea y Sant Andreu, Olot y Europa dan la campanada

El Girona no tuvo problemas en golear al Extremadura (0-4), mientras que Sant Andreu, Olot y Europa, que juegan en la Liga en el grupo del Lleida, dieron la campanada al eliminar a tres Segunda división como el Mirandés (2-1), el Córdoba (1-1, 4-3 en los penaltis), y el Albacete (2-1).En cuanto a otros resultados, el Sevilla resolvió por 0-3 ante Las Rozas, al igual que hizo el Celta de Vigo con goleada ante la UD San Pedro (1-5), mientras que el Leganés sufrió para batir por 1-2 al Ciudad de Lucena. Igualmente pasaron a treintaidosavos de final el Gimnàstic de Tarragona, el Cartagena, el Marbella y el Burgos. Del resto de cruces, destacó la victoria por la mínima del Sporting de Gijón en su visita al Numancia, la conseguida por el Elche por 0-3 en el campo del Coria y la firmada por el Almería por 1-2 frente al San Sebastián de los Reyes, así como las goleadas del Unionistas de Salamanca contra el Utebo (0-4) y del Yeclano Deportivo ante el Laredo (0-6).