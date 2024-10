El leridano Pep Canyadell, al Europeo de pickleball

Hay quien dice ya que el pickleball es una forma de vida. Parece una afirmación algo exagerada, pero las cifras en Estados Unidos son suficientemente significativas. Aunque se inventó en Seattle en 1965, este año ya hay unos 25 millones de practicantes. Es un deporte de palas que combina elementos del tenis, pádel, bádminton y tenis de mesa, en el que dos o cuatro jugadores golpean una bola por encima de una red, buscando anotar puntos y ganar sets. La fascinación que despierta es extraordinaria y se está extendiendo por el mundo de forma fulgurante, también en España y en Catalunya, mientras que ya hay un jugador leridano, Pep Canyadell, que se ha subido a la ola y a finales de noviembre, entre el 22 y el 24, competirá en el Europeo de Londres formando parte del equipo español.

“En España ya hay más de 10.000 personas que lo practican y su crecimiento es exponencial”, asegura Canyadell, que conoció este novedoso deporte made in USA cuando estudió Finanzas en la Wingate University (Carolina del Norte) y más tarde hizo un máster en Análisis de Datos en Grand Valley State University (Michigan). “Si la Federación Española de Tenis ha incluido el pickleball en su estructura es porque le ven futuro y no como una moda pasajera”, señala Canyadell. Él mismo comenzó en el tenis. Primero en el CT Urgell y después en el CT Lleida. “Fui a EEUU a estudiar con una beca de tenis y el verano del año pasado empecé a jugar allí a pickleball y en septiembre, también de 2023, volví a casa y jugué varios torneos en España y vi que se me daba muy bien”, explica.Ya es campeón de España de dobles mixtos y subcampeón estatal de dobles masculinos. “Es un deporte bastante dinámico, lo pillas rápido y puedes jugar con cualquiera, tenga el nivel y la edad que tenga. En ese sentido es muy sociable y en EEUU ya hay muchas pistas de uso público”, concluye.