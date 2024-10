Oriol Paulí asegura que nunca “perdimos la confianza, sabía que los resultados saldrían”

Publicado por Xavier Pujol Verificado por Creado: Actualizado:

El grado de tranquilidad y confianza ha crecido notablemente en el seno del Hiopos Lleida tras la victoria lograda en Lugo, la segunda del curso y la primera lejos del Barris Nord, algo que “ayuda mucho para seguir trabajando y mejorar. Ganar siempre da confianza y buen rollo. Ahora estamos en un buen momento y esperamos que la racha se alargue”, declaró ayer Oriol Paulí, uno de los grandes protagonistas ante el Breogán y que asegura que “estamos en un buen momento, construyendo y cogiendo confianza, cada vez creemos más en nosotros, en nuestro juego, en los compañeros y esto se refleja después en la pista. Y encima con victorias, pero todavía no hemos hecho nada”, avisa.

El gerundense también dejó claro que, pese a las tres derrotas iniciales, nunca hubo dudas en el seno del equipo. “Creíamos en lo que estábamos haciendo, en el equipo. Obviamente siempre es mejor ganar que perder, y cuando ganas te da moral, pero en ningún momento hemos dudado o hemos pensado que no lo podríamos hacer. Personalmente llevo muchos años en esta Liga y viendo el equipo cómo está construido sabía que los resultados saldrían y nunca hubo dudas, al contrario, había confianza y ganas de mejorar. Ahora estamos en un buen momento, pero tampoco nos podemos confiar porque hay mucho nivel en esta Liga, y cuando no estás preparado o estás despistado es cuando pierdes”, dijo.

Sobre su actuación en Lugo, donde fue determinante en los minutos finales con sus puntos, comentó que “no creo que sea mi rol ni mi trabajo anotar, pero evidentemente si se puede anotar mejor que mejor, porque siempre ayudas más al equipo. Como digo siempre, mi juego no pasa por estas actuaciones sino por ayudar al equipo en muchas facetas, pero si ahora tengo que coger el papel de ser más anotador, bienvenido sea”. También destacó la confianza de su entrenador. “Gerard siempre me ha dado mucha confianza en que tire. De hecho, llevaba un 0 de 5, pero él me dijo que tirase con confianza, que eran buenos tiros. Metí el primero y eso me animó y el segundo que intenté ya vi la canasta más grande de lo que era y entró. Estoy contento, pero no por mí, sino por ayudar al equipo porque son victorias que nos dan mucho”, sentenció.

El club hace oficial que Hamilton se queda

El Hiopos Lleida hizo oficial ayer a través de un comunicado que Johnny Hamilton se queda en el equipo después de que las pruebas médicas sobre su muñeca fracturada hayan salido satisfactorias, como ya publicó SEGRE el pasado martes. El pívot de Trinidad y Tobago seguirá un plan específico y se espera que en dos o tres semanas ya pueda jugar.Por otra parte, el club sigue negociando la rescisión de contrato de Dee Bost, una vez que el jugador adujo problemas personales para no viajar el pasado fin de semana a Lugo para jugar ante el Breogán. La dirección deportiva ya está buscando un sustituto.