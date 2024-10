Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El Pons Lleida se reencontró ayer con la victoria después de los dos últimos tropiezos frente al Liceo y el Barça para situarse en la zona media de la tabla. El equipo de Edu Amat, que venía tocado anímicamente por la goleada sufrida en la anterior jornada en el Palau Blaugrana, jugó un partido serio, sin alardes pero suficiente para tumbar al Igualada, vigente campeón de la Europe Cup y que venía de caer este fin de semana en las semifinales de la Copa Intercontinental ante el Oliveirense, que acabó llevándose el título. Los listados fueron mejores en el cómputo general, gozaron de las mejores ocasiones y acabaron llevándose una victoria balsámica (2-0) y necesaria que les reengancha a la lucha por los grandes objetivos.

El Pons Lleida comenzó el partido muy intenso y a los dos minutos ya pudo inaugurar el marcador en sendas jugadas consecutivas de Paiva. En la primera, el portugués disparó alto un perfecto servicio de Nico Ojeda, y en la segunda, unos segundos después, su remate lo repelió el palo. Fue el preludio del primer tanto, que llegó un minuto después en una jugada personal del luso, que por fin encontraba portería. Con el tanto, los listados bajaron algo el ritmo y el Igualada pasó a dominar y a gozar de las primeras ocasiones que Zapater logró desbaratar sin problemas. Edu Amat paró el partido, pero la situación no mejoró demasiado. Una combinación entre Ojeda y Darío Giménez que este último no logró transformar en gol fue la ocasión más clara que tuvo el Pons Lleida antes del descanso, al que se llegó con el 1-0 gracias a una gran intervención de Zapater en el último suspiro, sacando la manopla a un disparo de Marc Carol que se colaba por el ángulo largo.En la reanudación, el equipo listado volvió a salir enchufado y ‘Tombita Torres tuvo un par de contraataques seguidos que no supo definir ante Guillem Torrents. Pero la más clara la tuvo Nico Ojeda a los cinco minutos en una falta directa por la exclusión de Rouzé, pero el argentino esta vez no andó fino. Se le escurrió la bola en el primer control y su lanzamiento muy escorado lo detuvo el meta igualadino. Los de Edu Amat tampoco sacaron provecho de los dos minutos que jugaron en superioridad.El juego estaba muy parejo y, si bien los leridanos gozaban de las ocasiones más claras, el Igualada, muy férreo defensivamente, también se dejaba ver con alguna acción aislada que Zapater lograba desbaratar muy seguro. Una jugada de Darío Giménez saliendo desde detrás de la portería volvió a activar a los leridanos, que poco después anotarían el segundo en otra acción personal de Paiva, esta vez al contragolpe. Disparó de primeras y tras blocar Edu Fernández con el stick, el portugués recogió el rechace y batió a Torrents por alto y de disparo cruzado.El gol dio tranquilidad al Pons Lleida, que dominó más el partido y pudo sentenciar en una doble ocasión, primero de Ojeda y luego de ‘Tombita’ Torres, que recogió el rechace de su compatriota, pero su disparó se estrelló en el palo. Acto seguido el Igualada reaccionó y también se topó con la madera dos veces en una misma jugada. Faltaban aún más de cuatro minutos de juego y Edu Amat paró de inmediato el partido para reconducir la situación. Los listados intentaron alargar al máximo las posesiones y lograron su objetivo, no solo el de sumar tres puntos importantes, sino dejar la portería a cero por segundo partido esta temporada.

El técnico listado, Edu Amat, se mostró muy satisfecho por los tres puntos sumados en un partido que ya alertó que sería muy complicado por el carácter defensivo del rival. “Ya avisé que el Igualada vendría a ser muy defensivo y a esperar nuestros errores, que es lo que ha hecho. Era de esos partidos que teníamos que trabajarlo mucho y teniendo muy presente que por muchas ocasiones que pudiéramos tener, que no ha sido el caso, no podíamos desconectarnos porque esta gente al mínimo error se ponían dentro del partido”, comentó.

“Hemos tenido la suerte de ponernos por delante muy pronto y este 1-0 nos ha dado tranquilidad, ya que eran ellos los que tenían que dar un paso adelante, que no lo han dado hasta el final. Pero aun así hemos sufrido hasta el final porque sabíamos que ellos no se rendirían”, añadió Amat, que destacó el hecho de haber dejado la portería a cero por segundo partido esta temporada. “Es algo muy difícil de lograr en la OK Liga. Pedí que dieran un pasito adelante a nivel defensivo y creo que el equipo lo han hecho. Los porteros están cogiendo solidez y también están entendiendo cómo defiende el equipo y eso les transmite más tranquilidad”, señaló. “El equipo va dando pasitos hacia adelante, creciendo en solidez defensiva, pero aún hay aspectos a mejorar. Se lo he dicho a los jugadores ahora en el vestuario, si queremos competir y mirar de tú a tú a los grandes de la categoría tenemos que mejorar”, aseveró.

Aprobado el convenio de 91.000 euros

La comisión informativa de la Paeria aprobó ayer sin problemas el convenio anual del Lleida Llista Blava para la temporada en curso 2024-2025 por un valor de 91.102 euros, la misma cantidad que viene percibiendo la entidad durante los últimos ejercicios. Esta ayuda será ratificada hoy por la junta de gobierno antes de pasar por el pleno.