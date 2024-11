Un punto que sabe a poco

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El Pons Lleida sumó ayer en la pista del Sant Just un punto que le supo a poco (2-2) a tenor de las clarísimas ocasiones que tuvo, sobre todo en el tramo final de ambos periodos, pero le faltó definición y volvió a toparse con la solidez de su exjugador Elagi Deitg bajo palos, como ya hiciera la temporada pasada en los dos partidos en que los de Edu Amat cayeron en Liga. Ayer se sumó un punto, el primero ante el rival barcelonés, que levantó el 0-1 anotado por Paiva y supo defender el empate hasta el final, sin llegar a cometer la décima falta con un arbitraje un tanto casero.

El partido arrancó eléctrico, con los dos equipos volcados en ataque y con los porteros siendo los grandes protagonistas, algo que fue la tónica de todo el duelo. Zapater tuvo que intervenir en sendos remates de Pujalte y Cabezas y luego le tocó el turno a Deitg, que desbarató los disparos de Nico Ojeda y Moncusí. El meta listado volvió a aparecer a los diez minutos para negarle el gol al andorrano Miquel, algo que se repitió un minuto después en el área barcelonesa, con Deitg haciéndose grande para detener sendos lanzamientos de ‘Tombita’ Torres, el segundo a bocajarro.Elagi estaba siendo de nuevo todo un muro para su exequipo, que la volvió a tener en el 12’, pero el portero de Vic evitó el tanto con la visera del casco. Zapater no se quedó atrás y con la ayuda del palo impidió el tanto en un disparo de Miquel. Superado el ecuador del primer tiempo, el Pons Lleida incrementó más su dominio y encerró a su rival. Las ocasiones fueron sucediéndose, todas ellas clarísimas, pero siempre acababan estrellándose en el cuerpo de un Deitg muy bien colocado. Darío Giménez la tuvo en una gran jugada remontando desde detrás de la portería, pero su remate fue a parar al pecho del meta local, que poco después paró con la guarda un lanzamiento de Miguélez. En el 22, Paiva cruzó la pista de lado a lado sorteando a sus rivales pero su disparó lo desvió de nuevo Deitg, que se luciría a dos minutos para llegar al descanso en una colgada de Ojeda que Moncusí remató, rebotando la bola en el brazo del portero. El Sant Just replicó y Pujalte pudo haber inaugurado el marcador, pero este honor lo tuvo Paiva faltando un minuto y en una jugada afortunada, ya que su remate en semifallo rebotó en Miquel y la bola entró mansamente en el interior de la portería.El gol había llegado en la jugada menos elaborada del Pons Lleida, pero que hacía justicia a lo visto sobre el terrazo del Complex La Bonaigua. A la vuelta de los vestuarios los leridanos salieron decididos a sentenciar y Paiva y Badia tuvieron dos claras oportunidades que desbarató Deitg. La réplica no se hizo de rogar y en otra jugada embarullada, el Sant Just restableció las tablas. Fue un disparo de Cabezas que Zapater paró en primera instanscia, pero la bola quedó muerta en el área y Burguillos, en el segundo remate que intentó, batió al meta listado. El tanto dejó un poco groggy a los de Edu Amat, que tuvo que parar el partido después de que Pujalte rozara el segundo. De nada le sirvió, ya que dos minutos después cayó la décima falta y Pujalte no desaprovechó la directa y puso por primera vez por delante a su equipo (2-1).Tocaba remontar y el Pons Lleida se puso el mono de trabajo. Nico Ojeda rozó el tanto en dos acciones, la segunda tras un caño a Crespo, pero en ambas se topó con un inconmensurable Deitg. Pero el argentino tiró de pillería para forzar la exclusión de Crespo y firmar el 2-2 al transformar con maestría la directa. El Pons Lleida no se conformó con el punto y se volcó en busca de una victoria de la que le privó el meta local, clave en el tramo final con sus paradas y también afortunado, ya que un disparo de Darío en el 44 lo repelió el palo. El Sant Just tuvo la ocasión de marcar el tercero en la decimoquinta falta listada, pero esta vez Zapater le adivinó las intenciones a Pujalte y mantuvo vivas las esperanzas. Otra vez Darío no acertó a rematar y Paiva, casi en el último suspiro, remató y el meta desvió la bola para evitar el merecido triunfo leridano.

El entrenador del Pons Lleida, Edu Amat, acabó el partido contrariado por no haber conseguido una victoria que, a su juicio, mereció el equipo. “Nos llevamos un punto, evidentemente queríamos los tres y el equipo ha hecho méritos para sacarlos, pero no hemos estado finos de cara a portería y eso se nota en esta Liga”, señaló el técnico listado, que también puso en valor el empate logrado en una pista complicada. “Al final tendremos que hacer una valoración positiva, pero será la semana que viene si conseguimos sacar los tres puntos en casa. La del Sant Just es una pista complicada donde no todo el mundo se llevará la victoria, pero este punto será bueno si la semana que viene conseguimos sacar los tres en casa”, dijo en referencia al duelo del próximo domingo ante el Alpicat.

Aunque destacó la actuación de Elagi Deitg en la portería, Amat cree que fue más deméritos de sus jugadores a la hora de definir. “Más que Elagi, que ha hecho un gran partido, la mayoría de paradas son malas definiciones nuestras. Tenemos talento y capacidad para definir mejor, y cuando lo hagamos, marcaremos más goles, pero hoy –ayer– no hemos estado suficientemente finos en el último cuarto de pista y esto lo hemos pagado. No es fácil hacer goles, pero te quedas con la sensación de que llegas pero no aprovechas las ocasiones, y esto al final lo acabas pagando”, aseguró. Esta falta de acierto, dijo, “nos ha hecho precipitarnos y tomar decisiones que no fueron cien por cien correctas, sobre todo en los diez últimos minutos de la segunda parte, en los que hemos tenido estas ocasiones y nos hemos precipitado un poco en la toma de decisiones”.