El Herringen será el rival del Pons Lleida en Europa

El SK Germania Herringen, de la ciudad alemana de Hamm, será el rival del Pons Lleida en los octavos de final de la WSE Cup, según anunció ayer la Federación Europea de Hockey. El equipo, tras imponerse al sábado por 2-1 al Follonica italiano, quedó tercero en el Grupo 1 de la ronda previa de la Liga de Campeones, en la que los dos primeros puestos los han ocupado el Reus y el Voltregà, por lo que los tarraconenses siguen adelante en la máxima competición continental de hockey sobre patines y el Voltregà pasa también a la WSE Cup. El partido de ida se jugará en el Onze de Setembre el sábado 30 de este mes, mientras que la vuelta, en la pista alemana, será el 14 de diciembre. Si el Pons Lleida pasa ronda se medirá al ganador del duelo entre el Valdagno italiano y La Vendeene francés, el 8 de febrero y 1 de marzo. La Final Four será el 12 y 13 de abril.

Edu Amat, entrenador del Pons Lleida, explicaba que “ya sabíamos que nos tocaría con el tercero de ese grupo, pero con Reus, Voltregà y Follonica ha sido un poco sorpresa que haya sido el equipo alemán”. El equipo leridano, por ranking europeo, entraba directo en los octavos de la WSE Cup.“Tenemos tiempo para preparar la eliminatoria, que afrontamos con ilusión y ganas de seguir adelante en la competición”, añadió Amat. “Por lo que hemos visto, es una pista compliada y me espero un rival rocoso, por lo que será fundamental obtener un buen resultado en el partido de ida, en nuestra pista y con nuestro público”, destacó.Señaló también “vamos a preparar bien el cruce, con el máximo respeto para el rival, porque ya se ha visto que hoy día no hay rival fácil”. “Es una competición que nos hace mucha ilusión y queremos llegar hasta el final”, concluyó. El Lleida Llista ha ganado la WSE Cup en tres ocasiones, la primera fue en 2018 y repitió título en 2019 y 2021.